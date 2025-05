Giornata del personale civile della Difesa: alla Cecchignola consegnate le medaglie commemorative di lungo servizio

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 Roma, 9 maggio 2025 – Questa mattina, come da tradizione, la Difesa ha celebrato, nelle citta di La Spezia, Messina e Roma la Giornata del personale civile. In particolare, nella Capitale la cerimonia si è svolta alla Cecchignola, nell’aula magna del Comando dei Supporti Logistici presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Difesa On. Matteo Perego Di Cremnago e con la partecipazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, del Segretario Generale della Difesa, Consigliere Fabio Mattei, del Direttore Nazionale degli Armamenti vicario, dott.ssa Luisa Riccardi, del Capo di Stato Maggiore della Marina Ammiraglio Enrico Credendino e del Comandante del COMFOTER, Generale di C.A. Gaetano Zauner.

L’evento organizzato dal COMFOTER è stato introdotto dalla lettura del messaggio che il Ministro della Difesa, on. Guido Crosetto, ha indirizzato al personale civile della Difesa ed è stato caratterizzato dalla consegna a 120 dipendenti delle medaglie d’oro, d’argento e di bronzo in relazione agli anni di servizio prestati nell’Amministrazione (40, 30 e 20). La Giornata ha consentito di ribadire come la componente civile costituisca una risorsa preziosa e ineludibile dell’itero comparto, che lavora quotidianamente e in piena sinergia “spalla a spalla” con quella militare.

“L’impegno, la dedizione e la competenza specialistica del personale civile della Difesa costituiscono una preziosa risorsa per il sostentamento della Forze Armate e dell’intero Comparto, a servizio della difesa e sicurezza della Nazione””, ha affermato il SottoSegretario di Stato, On. Perego intervenuto su delega del Ministro, On. Guido Crosetto. “Le medaglie e i diplomi che abbiamo conferito oggi sono il segno tangibile del riconoscimento che l’Amministrazione nutre per ciascun di voi e simbolicamente di ogni componente civile della Difesa. Da parte mia, rinnovo l’impegno a proseguire nel dialogo aperto con le rappresentanze sindacali, per creare le migliori condizioni di lavoro e per continuare a valorizzare la vostra preziosa professionalità. Il vostro contributo quotidiano è fondamentale per il presente e il futuro della Difesa al servizio del nostro amato Paese” ha concluso.

Il Consigliere Mattei, recentemente insediato nell’incarico di Segretario Generale della Difesa, nel prendere la parola, ha sottolineato: “I dipendenti civili della Difesa costituiscono un modello della disciplina e dell’onore che la nostra Costituzione esige nell’esercizio delle funzioni pubbliche, e per questo meritano riconoscimento istituzionale, ma anche sociale, sincero e sentito” e, poi ha aggiunto: “Il personale civile della Difesa deve essere destinatario di un progetto, organico e lungimirante, di potenziamento e valorizzazione, che ne accresca la già elevatissima professionalità, per rendere questa, ancor di più, un’amministrazione di eccellenza, al passo con le sfide sempre più difficili che è chiamata ad affrontare”.

