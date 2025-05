Dl Sicurezza: Casu (Pd), è propaganda non sicurezza, presentati circa 500 emendamenti per difendere i diritti e le nostre città

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

“Il cosiddetto decreto sicurezza, che arriverà la prossima settimana in commissione, non rende più sicure le nostre città: è solo propaganda del governo Meloni. Non è istituendo 14 nuovi reati, reprimendo il dissenso o arrivando a tenere perfino i bambini in carcere che si garantisce la sicurezza dei cittadini”. Lo dichiara il deputato Andrea Casu della presidenza del Gruppo Pd, intervistato ai microfoni di Rai Tg Parlamento.

“Per noi la sicurezza è importante – ha concluso Casu – ma per questo governo evidentemente no. Il Pd ha depositato circa 500 emendamenti per contrastare un provvedimento sbagliato e daremo battaglia in commissione e in Aula”.

