ANCONA A TUTTO SPORT NEL WEEKEND – Comune di Ancona – Ufficio stampa – comunicati del 9 maggio

Un weekend dedicato allo sport, con centinaia e centinaia di atleti provenienti da diverse città italiane, con diversi appuntamenti di rilievo, è quello che Ancona si appresta a vivere domani, sabato 10 e domenica 11 maggio. Ben cinque eventi con una coda anche lunedì 12 maggio, per una città che ha fatto dello sport ha un suo punto di forza, strumento per la promozione della sua immagine e del settore turistico. Le varie manifestazioni sono patrocinate dal Comune di Ancona, Assessorato allo Sport.

Una due giorni che si apre sabato 10 maggio al PalaCasali di Ancona dove si svolgerà per tutta la giornata la VII edizione della manifestazione sportiva Bridge in Pista organizzata da Ankon Bridge Riviera del Conero. Parteciperanno giocatori provenienti dal Piemonte, Emilia Romagna Veneto, Lazio, Abruzzo, Marche con la presenza di giocatori di ogni età che si cimenteranno nelle gare di questo sport che rientra non a caso nelle discipline sportive affiliate al Coni.

Coinvolgerà invece entrambe i giorni del weekend, sabato 10 e domenica 11 maggio, l “Ancona Bike Festival” – ASD Coppa Life Time, evento annuale dedicato alla promozione della mobilità sostenibile e della cultura ciclistica nella città di Ancona e che prevede diversi eventi in piazza Cavour e piazza Roma oltre allo svolgimento delle gare della Cicloturistica del Conero e la corsa Cittadella Young bikers.

Domenica 11 maggio sarà la volta di “Karate Kids Project Centro Italia” organizzata dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, che vedrà protagonisti al Palacasali bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni, tesserati FIJLKAM, provenienti dalle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. Sono attesi oltre 300 giovani atleti, segno della forte adesione e del crescente entusiasmo che circonda il movimento giovanile FIJLKAM nel Centro Italia.

Sabato 10 e domenica 11 Maggio al Palarossini di Ancona Campionato Interregionale Marche di Taekwondo specialità combattimento. Alla manifestazione prevista la presenza delle autorità federali saranno in gara la categoria Cadetti, Junior e Senior dalle cinture colorate alle nere. Mentre domenica 11 maggio dalle 8.30 in gara le categorie dei più giovan dai 6 ai 12 anni. La manifestazione, costituisce un confronto tra i migliori atleti di ogni regione; saranno infatti le selezioni regionali a contendersi la coppa di migliore squadra.

Domenica 11 maggio sarà la volta della “Pink Walk” promossa da Prima S.S.D. A.r.l. . Si tratta di una camminata nel centro di Ancona che ha come scopo principale la promozione della salute, il sano stile di vita e soprattutto un’ottima occasione per fare beneficenza: parte dell’incasso infatti, verrà devoluto all’AIRC che quel giorno organizzerà la sua storica giornata legata all’ “Azalea della ricerca”. Partenza prevista per le ore 9:30 da Piazza Roma, attesi oltre 200 partecipanti.

Infine si chiude lunedì 12 maggio con “Fair Play”, evento promosso dalla Pro Loco Calamo di Ancona e dedicato alla consegna del 14° Premio Nazionale “Al merito sociale” che si svolgerà alla Sala Boxe della Mole dalle ore 9.30. Il tema di quest’anno sarà “Il fair play, questo sconosciuto”. Interverranno il prof Ruggero Alcanterini e S.E. Arcivescovo di Ancona-Osimo, Angelo Spina oltre ad alcune scolaresche anconetane.

“Sarà un weekend davvero speciale e dedicato tutto allo sport. Sono infatti sei gli appuntamenti di rilievo che Ancona si appresta a vivere domani, sabato 10 e domenica 11 maggio. Ben cinque eventi con una coda anche lunedì 12 maggio, per una città che dello sport ha fatto ormai la sua bandiera e volano anche per il traino della propria immagine, del settore turistico e delle presenze nelle strutture ricettive cittadine. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato e si sono impegnati nell’organizzazione di queste manifestazioni” ha affermato il vice sindaco e assessore allo Sport del Comune di Ancona, Giovanni Zinni.