All’Univpm si celebra la Giornata Mondiale sulla Salute delle Piante

Dal 12 maggio al via il convegno: “La salute delle piante, tra sostenibilità e nuove sfide” organizzato da AIPP

Il 12 maggio si celebra la Giornata Internazionale per la Salute delle Piante (International Day of Plant Health), volta a sensibilizzare l’importanza della cura delle piante per l’alimentazione, l’ambiente e la nostra stessa salute. Oltre l’80% di quanto mangiamo deriva, infatti, direttamente o indirettamente dalle piante.

In occasione della Giornata, l’Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP), che ha sede presso l’Università Politecnica delle Marche, presieduta dal Prof. Gianfranco Romanazzi, organizza il convegno “La salute delle piante, tra sostenibilità e nuove sfide”, nel quale esperti di livello nazionale aggiorneranno la platea sulle principali tematiche studiate. Verranno affrontati temi cruciali per il futuro delle piante e dell’ambiente: partendo dagli aggiornamenti normativi, per poi toccare importanti patogeni da quarantena quali Xylella fastidiosa e Flavescenza dorata, e proseguire con la gestione dei fitofagi e l’importanza della modellistica nella protezione delle piante.

Al convegno di apertura lunedì 12 maggio alle ore 13:00, dopo l’esibizione del coro universitario studentesco UnivPM, porteranno i loro saluti Gian Luca Gregori Rettore dell’Ateneo, Matteo Lorito Rettore UniNa e Presidente Agritech, Cristiano Fini Presidente Nazionale CIA, Giovanni Bernardini Vice Presidente Nazionale Copagri e Davide Neri Direttore D3A-UNIVPM.

Gli esperti saranno ad Ancona il 12, 13 e 14 maggio 2025 per incontri, seminari e visite. Sono, infatti, previste visite tecniche fra vigneti e cantine, con degustazione di vini e prodotti locali ed escursioni in località di particolare interesse come il Lago di Pilato, con successiva visita al centro di tartuficoltura.

L’iniziativa ha il patrocinio di Università Politecnica delle Marche, ARPTRA, FISSSA, Giornate Fitopatologiche, IAAS Italia, SEI-Ea, SOI, SIPaV, SIRFI e CONAF, che ha accreditato il convegno tra gli eventi formativi.

