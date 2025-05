(ACON) SPORT. BORDIN A LATISANA: TIMENT RUN ESEMPIO DI PROMOZIONE TERRITORIO

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 (ACON) Latisana (Ud), 9 mag – Latisana si prepara ad accogliere

domenica 25 maggio la sesta edizione della Timent Run 10K

organizzata dall’asd Athletic Club Apicilia, una gara podistica

ormai diventata appuntamento fisso per gli appassionati della

corsa su strada. Nata nel 2020 con l’obiettivo di far conoscere e

vivere il paesaggio lungo il Tagliamento, la competizione ?

cresciuta anno dopo anno fino a ottenere l’omologazione ufficiale

Fidal e l’assegnazione dei titoli regionali.

“La Timent Run rappresenta un esempio virtuoso di come lo sport

possa essere volano di promozione territoriale, aggregazione

sociale e crescita personale”, ha dichiarato il presidente del

Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin,

intervenuto insieme alla collega Maddalena Spagnolo questo

pomeriggio, nella sala didattica dell’ex Stazione ippica di

Latisana, alla conferenza stampa di presentazione.

“Questa gara, nata con passione e visione, ha saputo crescere in

qualit? e partecipazione, richiamando atleti da tutto il

Triveneto e valorizzando una delle zone pi? suggestive della

nostra regione”, ha continuato il presidente del Cr Fvg.

“L’assegnazione dei titoli regionali Fidal nella categoria

assoluti e master d? ulteriore prestigio alla manifestazione,

riconoscendone il valore tecnico e organizzativo. Come Regione

-ha concluso Bordin ringraziando gli organizzatori dell’asd

Athletic Apicilia – continueremo a sostenere eventi come questo,

capaci di unire sport, comunit? e territorio in un’unica, bella

festa”. Tra gli intervenuti, il sindaco di Latisana Lanfranco

Sette e il presidente del sodalizio organizzatore Salvatore

Vazzana.

ACON/AD-fa

091849 MAG 25