(ACON) SLOVENO/2. QUARTA CONFERENZA: INTERVENTI DIPIAZZA, ROJC E BREZIGAR

(ACON) Trieste, 9 mag – Molti aspetti positivi, ma almeno

altrettante sfide. ? quel che emerge dagli interventi

introduttivi della senatrice Tatjana Rojc e di Sara Brezigar,

presidente dell’istituto sloveno di ricerche Slori, che hanno

incanalato fin da subito la quarta Conferenza regionale sulla

tutela della minoranza linguistica slovena lungo i binari della

concretezza.

Rojc ha parlato in particolare del “ruolo fondamentale delle

scuole con lingua di insegnamento sloveno”, osservando che ci

troviamo in una situazione di “calo demografico” e in una fase

“di cambiamento, in quanto l’elemento identitario non ? pi?

quello che determina necessariamente la scelta della scuola

slovena di riferimento: c’? chi viene da famiglie slovene, miste

e italiane, e questo implica un forte impegno per i docenti”.

Brezigar ha invece messo a raffronto “il miglioramento della

cooperazione, frutto di un aperto dialogo che ha prodotto

risultati concreti e rafforzato la fiducia nel futuro” con le

nuove “sfide di grande portata”, tra le quali “l’utilizzo dello

sloveno nella pubblica amministrazione, che dovrebbe essere a

carico della Regione e degli stessi enti locali” ma anche “una

maggiore visibilit? dello sloveno e delle altre lingue

minoritarie nel sito web della Regione, dal momento che ? il

plurilinguismo a garantire la specialit? del Fvg”.

La presidente dell’istituto Slori ha messo sul tavolo anche il

problema dei toponimi bilingui, facendo notare ad esempio che “il

riattivato tram di Opicina fornisce i nomi delle localit? solo in

italiano”, e soprattutto il tema “della partecipazione politica

della minoranza slovena in Italia, che resta un punto dolente sul

quale si sta girando a vuoto”.

Tutto improntato alla sottolineatura dei risultati gi? raggiunti

invece l’indirizzo di saluto del sindaco di Trieste, Roberto

Dipiazza, che ha ricordato alcuni momenti forti del dialogo tra

le due comunit?, “dal concerto dei tre presidenti all’incontro

tra Mattarella e Pahor a Basovizza”. “C’? sempre qualcuno che

cerca di mettere bastoni tra le ruote, ma io spingo per il

rafforzamento dei rapporti”, ha aggiunto Dipiazza, che ha

annunciato di essere al lavoro per un nuovo incontro tra i

presidenti.

Il moderatore della Conferenza, Marko Pisani, ha invece

anticipato i temi delle due sessioni in programma oggi e della

terza che si terr? il prossimo venerd? 16 maggio, sempre

nell’aula del Consiglio regionale.

