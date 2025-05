(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 Roma, Meleo-Arnetoli (M5S): “Bene accordo su tranvia Tor Vergata, ma incomprensibile il cavalcavia da 17,8 milioni”

“L’accordo sulla tranvia di Tor Vergata è un passo avanti importante per un quadrante che da anni aspetta infrastrutture moderne e sostenibili. Parliamo di un’opera strategica, inserita dal M5S nel PUMS e finanziata grazie al lavoro portato avanti durante la nostra consiliatura: bene, quindi, che si vada avanti con la sua realizzazione.

Tuttavia, è francamente incomprensibile che si debbano spendere 17,8 milioni di euro in più per realizzare un cavalcavia, quando l’opera si sarebbe potuta tranquillamente fare a raso, con tutte le necessarie accortezze. Certo, avrebbe significato sottrarre spazio al traffico privato, ma in un’area dove gli spazi non mancano non sarebbe stato un sacrificio insostenibile. Ci auguriamo che tutte le forze della città abbiano il coraggio e la visione per lavorare insieme e cambiare radicalmente Roma, puntando su soluzioni nuove, condivise e realmente innovative”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea Capitolina, e la consigliera del M5S in Municipio VI Laura Arnetoli.