(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 [Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

PAPA, ROCCA: LA SUA VOCE SARÀ FARO E GUIDA

PER MILIONI DI PERSONE NEL MONDO

«Accogliamo con profonda emozione e grande gioia l’elezione del nuovo Papa Leone XIV. In un tempo segnato da conflitti, instabilità e sfide globali che mettono a dura prova l’umanità, la sua voce sarà faro e guida per milioni di persone nel mondo.

Oggi la Chiesa rinnova la sua missione universale: essere forza di pace, promotrice di giustizia, difensore degli ultimi. L’elezione del nuovo Pontefice è un evento che supera i confini religiosi e politici: è un messaggio di speranza che raggiunge ogni angolo della Terra.

Il nuovo Papa raccoglie una grande eredità. Papa Francesco ha lasciato un segno profondo con la sua testimonianza di umiltà, il coraggio nel denunciare le disuguaglianze, la costante vicinanza agli emarginati. Un’eredità viva, che oggi si rinnova con forza.

In questo momento storico, serve una guida che parli con autorità morale, che indichi una via di riconciliazione e di futuro. Al nuovo Papa vanno le nostre preghiere, il nostro rispetto e il nostro augurio più sincero: che possa essere costruttore di pace, interprete dei bisogni del tempo che viviamo e simbolo della speranza che non si arrende».