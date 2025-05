INVITO CONFERENZA STAMPA DI OGGI Festival Famiglia — COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 Ancona, 08 maggio 2025

Per presentare la seconda edizione del Festival della Famiglia,

in programma dal 15 (Giornata internazionale della famiglia) al 18 maggio,

in diversi luoghi della città e con il coinvolgimento di istituzioni e Terzo settore,

è convocata una conferenza stampa in programma

OGGI, giovedì 8 maggio

alle ore 12.30

nella Sala Giunta del Comune di Ancona

Interverrà l’assessore alla Famiglia e Terzo settore Orlanda Latini e

i rappresentanti delle associazioni ed enti coinvolti.