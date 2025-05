INCONTRO FINALE oggi “LA COSTITUZIONE IN CLASSE” — COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025



COSTITUZIONE E EDUCAZIONE CIVICA: INCONTRO CONCLUSIVO DEL PROGETTO “LA COSTITUZIONE IN CLASSE” CHE HA COINVOLTO CENTINAIA DI STUDENTI

Oltre trecento studenti, in rappresentanza di circa ottocento delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado della città di Ancona, hanno partecipato questa mattina all’Auditorium IIS Podesti Calzecchi Onesti all’incontro conclusivo del progetto “La Costituzione in classe”, promosso dall’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Ancona, nella persona dell’assessore Antonella Andreoli, in collaborazione con la casa editrice Lefebvre Giuffrè, rappresentata da Antonio Delfino, direttore Relazioni esterne e istituzionali.

L’assessore Antonella Andreoli ha ringraziato anche a nome del Sindaco Daniele Silvetti i relatori, i docenti, i ragazzi, e tutti coloro che si sono spesi per dare attuazione al progetto. “Conoscere la Costituzione in profondità – ha detto – è importante per fare propri i valori che essa esprime, per una crescita consapevole e responsabile anche dell’importanza dell’osservanza delle regole, che sono a fondamento di ogni democrazia. Rispetto che deve essere coltivato ogni giorno, dentro e fuori la scuola, in famiglia, nelle nostre comunità, nei luoghi di lavoro e nelle istituzioni affinché possiamo agire come cittadini responsabili, pronti a contribuire al bene comune. Oggi la Costituzione continua ad essere il nostro riferimento per affrontare le sfide del presente e del futuro, un faro che guida il nostro Paese a rinnovarsi nella consapevolezza della sua tradizione di libertà, democrazia, giustizia e solidarietà”.

I ragazzi negli ultimi mesi sono stati coinvolti in una serie di incontri di approfondimento tenuti direttamente nelle scuole da rappresentanti delle istituzioni, da avvocati del Foro di Ancona, docenti universitari e magistrati che con grande generosità hanno messo a disposizione le proprie competenze.

Vincenzo Capezza, ex Presidente del Tribunale per i Minorenni delle Marche di Ancona, Silvia Corinaldesi, Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Ancona, Marta Cerioni, Professoressa associata di Diritto costituzionale e pubblico, UNIVPM, e Gianni Marasca, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, hanno partecipato all’incontro finale, offrendo ai ragazzi una serie di spunti di riflessione in merito ai contenuti e ai principi della Carta costituzionale, con lo scopo di promuovere una consapevolezza civica condivisa, partecipata e responsabile.

Per combattere il bullismo, fenomeno che affligge la scuola e la società – hanno sottolineato i relatori – occorre ispirarsi al principio fondamentale dell’uguaglianza.

In particolare gli interventi hanno riguardato il diritto all’istruzione, alla salute, al lavoro, alla tutela della persona e dell’ambiente, le responsabilità e gli inviti alla solidarietà e alla civile convivenza. Sul concetto di rispetto, verso le regole, verso gli altri e verso sé stessi, si è particolarmente soffermata Donatella D’Amico, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.

A tutti gli studenti delle classi terze è stata donata una copia della Costituzione.