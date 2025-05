Comunicato Stampa_MUNICIPIO XV, TORQUATI: “PER GIORNATA EUROPA TARGA AD ADA ROSSI A PIAZZA JACINI”

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

*MUNICIPIO XV, TORQUATI: "PER GIORNATA EUROPA TARGA AD ADA ROSSI A PIAZZA

JACINI”*

“In occasione della Giornata dell’Europa, domani alle ore 18.00, ai

giardini di Piazza Jacini a Vigna Clara sarà svelata una targa in memoria

di Ada Rossi, partigiana e insegnante, che per lungo tempo fino alla sua

morte nel 1993, ha vissuto nella sua casa proprio in questa piazza.

Simbolo della Resistenza e divulgatrice del Manifesto di Ventotene, Ada

Rossi ha ricoperto un ruolo di collegamento e di educazione politica dei

giovani all’idea di una possibile Europa unita, libera e in pace.

Dopo il voto di metà aprile del Consiglio Municipale, per cui ringrazio i

Consiglieri Claudio Marinali e Stefania De Angelis che si sono fatti

portavoce della proposta dei Deputati Marianna Madia e Filippo Sensi,

domani 9 maggio ci ritroveremo per svelare una targa in suo ricordo. Un

gesto di riconoscenza da parte della città di Roma e di questo territorio,

in cui visse gran parte della sua vita di impegno politico, civile e

didattico”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

