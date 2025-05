ACI, Annuario Statistico 2025: immatricolazioni, usato, circolante, età media, spesa e gettito fiscale dell’auto in Italia

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 ANNUARIO STATISTICO ACI 2025

2024: MERCATO AUTO AI LIVELLI 2023

1,6 MLN NUOVE IMMATRICOLAZIONI (+0,7% sul 2023)

VALORI LONTANI DAI 2 MLN DEL DECENNIO D’ORO (2000-2010)

E DAGLI 1,9 MLN DEL PERIODO PRE-COVID (2017-2019)

“DOMANDA NETTA” AUTO

(auto nuove al netto delle radiate):

350 MILA UNITÀ

CIRCOLANTE SEMPRE PIÙ VECCHIO:

ETÀ MEDIA AUTO = 13 ANNI

(2 MESI IN PIÙ DEL 2023)

1 AUTO SU 4 (24%) È EURO 0-3

41,3 MLN AUTO CIRCOLANTI CONTRO QUASI 41 MLN NEL 2023

701 OGNI 1.000 ABITANTI (693 NEL 2023)

INDICE PIÙ ALTO D’EUROPA

USATO:

3,1 MLN PASSAGGI PROPRIETÀ, +8,5% SUL 2023

CRESCE SPESA PER AUTO:

165 MLD € (+5 mld €, +3% sul 2023)

SPESA MEDIA: 4.000 € (+100 €, +2,0% sul 2023)

53 MLD €: ACQUISTO/AMMORTAMENTO

41 MLD €: CARBURANTI

29 MLD €: MANUTENZIONE/RIPARAZIONE

AUMENTA GETTITO FISCALE:

71 MLD (+ 2 mld €, +2,2% sul 2023)

ENTRATE MAGGIORI:

CARBURANTI = 39 MLD €; IVA = 9,8 MLD €; BOLLO = 7,5 MLD €

Roma, 8 maggio 2025. Prime iscrizioni stabili, parco circolante sempre più vecchio (vedi età media delle auto circolanti), spesa più elevata e gettito fiscale che sfiora i 71 miliardi: sono queste alcune tra le indicazioni più rilevanti che si ricavano dalla lettura dell’Annuario Statistico ACI 2025, consultabile su https://aci.gov.it/attivita-e-progetti/studi-e-ricerche/annuario-statistico.

PRIME ISCRIZIONI: 1,6 MLN, +0,7% RISPETTO 2023

“DOMANDA NETTA”: 350 MILA UNITÀ

CIRCOLANTE SEMPRE PIÙ VECCHIO: 13 ANNI ETÀ MEDIA: + 2 MESI RISPETTO 2023

Il parco circolante italiano è sempre più vecchio: nel 2024, l’età mediana delle autovetture è pari a 13 anni (2 mesi in più rispetto al 2023). Le auto Euro 0-3, che hanno almeno 19 anni, sono poco meno di 1 su 4 (il 24% circa del totale).

41,3 MLN DI AUTO: 701 OGNI 1.000 ABITANTI, INDICE PIÙ ALTO D’EUROPA

Nel 2024, le auto circolanti sono cresciute di altre 425 mila unità, arrivando a sfiorare i 41,3 milioni. Questo dato, unito ad una popolazione pressoché costante, ci porta ad avere in Italia un rapporto autovetture/popolazione residente sempre più alto e pari a 701 auto x 1000 abitanti. Se si considera, invece, il totale dei veicoli, il rapporto è di 942 veicoli ogni 1.000 abitanti (entrambi i valori in crescita rispetto al 2023). Da sottolineare che entrambi gli indici sono i più alti in Europa.

USATO: 3,15 MLN, +8,5% RISPETTO AL 2023

CRESCE LA SPESA PER L’AUTO: 165 MLD €, +3% SUL 2023. SPESA MEDIA: 4.000 €, +2% RISPETTO AL 2023

In crescita anche la spesa per l’auto: nel 2024, gli italiani hanno speso poco più di 165 mld di euro: 5 miliardi in più rispetto al 2022 (+3%). Principali voci di spesa: acquisto e ammortamento (53 mld €), carburante (41 mld €): due voci che, insieme, concorrono per oltre il 57% della spesa totale. Seguono manutenzione e riparazione, con oltre 29 miliardi €. La spesa media per l’utilizzo dell’auto è stata pari a circa 4.000 €, in aumento di poco meno di 100 € rispetto al 2023.

AUMENTA IL GETTITO FISCALE: 71 MLD €, +2,2% SUL 2023. ENTRATA MAGGIORE: CARBURANTI 39 MLD €

Nel 2024, la componente fiscale relativa ai trasporti è aumentata del 2,2% rispetto al 2023, consolidando il totale del gettito in poco meno di 71 miliardi di euro. In questo ambito, l’entrata maggiore per l’erario è ancora una volta quella derivata dalla vendita dei carburanti (39 mld €) – in leggero aumento rispetto al 2023. Seguono IVA per acquisto veicoli (9,8 mld €) e tassa automobilistica (7,5 mld €).