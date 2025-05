Polizia di Stato – SGOMINATA ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DEDITA ALLE FALSE FATTURAZIONI E AL RICICLAGGIO: ESEGUITE 29 MISURE CAUTELARI E SEQUESTRATI CIRCA 3 MILIONI DI EURO

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

SGOMINATA ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DEDITA ALLE FALSE FATTURAZIONI E AL RICICLAGGIO: ESEGUITE 29 MISURE CAUTELARI E SEQUESTRATI CIRCA 3 MILIONI DI EURO

Oltre 100 unità composte da operatori della Polizia di Stato e da militari della Guardia di Finanza sono state impegnate nell’esecuzione di 29 misure cautelari e 40 perquisizioni nelle città di Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Forlì, Rimini, Mantova, Napoli e Caserta nei confronti di soggetti ritenuti essere appartenenti a un’associazione per delinquere operante nel settore edilizio e dedita all’emissione di fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio di denaro.

Si tratta del risultato di una complessa indagine – partita dalla segnalazione di movimentazioni di denaro sospette pervenuta alla Polizia Postale da parte di Poste Italiane – condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia-Romagna coordinato dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, e dal Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Bologna, sotto la direzione del Pubblico Ministero dott. Flavio Lazzarini della Procura della Repubblica di Bologna.

