Industria: Peluffo e Roggiani (Pd), su STMicroelectronics Urso mente o non ha il polso della realtà, servono risposte

“Quanto sta accadendo ad Agrate Brianza è grave e preoccupante. Mentre il governo e il ministro Urso tentano goffamente di tranquillizzare il Parlamento e l’opinione pubblica, presentando una realtà rassicurante, STMicroelectronics annuncia un piano di riorganizzazione che prevede almeno 800 esuberi, forse anche di più. Un colpo durissimo per i lavoratori, per il territorio e per l’intera filiera produttiva nazionale”. Così Vinicio Peluffo, capogruppo democratico nella Commissione Attività Produttive della Camera e

la deputata dem Silvia Roggiani replicano oggi a Montecitorio alla risposta del governo alla loro interrogazione, una risposta che — sottolineano — “viene completamente smentita dai fatti”. “A questo punto – proseguono Peluffo e Roggiani – ci chiediamo: il ministro Urso mente consapevolmente oppure non ha il polso della realtà? In entrambi i casi, si tratta di una situazione inaccettabile per chi ha la responsabilità di governare lo sviluppo industriale del Paese. Le preoccupazioni che avevamo già espresso, anche in occasione della recente visita agli stabilimenti insieme alla segretaria Elly Schlein e al responsabile Industria Andrea Orlando, trovano oggi una drammatica conferma. Le nostre richieste di attenzione e trasparenza sono state ignorate, e ora ne pagano il prezzo i lavoratori. Il sito di Agrate è un’eccellenza tecnologica strategica, che non può essere svuotata o indebolita. Il Partito Democratico chiede con urgenza che il governo intervenga: è il momento di smetterla con la propaganda e iniziare a difendere davvero l’industria italiana, tutelando lavoratori, territori e competenze.”

Roma, 7 maggio 2025

