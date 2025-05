(ARC) Impresa: Bini, estesi gli incentivi all’insediamento nei Consorzi

(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 05 May 2025 L’assessore ? intervenuto in II Commissione del Consiglio

regionale

Trieste, 5 mag – “Attraverso un’apposita norma inserita nel

disegno di legge Multisettoriale, verr? ampliato l’ambito di

applicazione degli incentivi all’insediamento – misura

contributiva prevista dall’articolo 6 della legge regionale

3/2015 – estendendolo, previa intesa tra Consorzio e Comune

associato, a tutti i Comuni che fanno parte delle compagini

sociali dei Consorzi di sviluppo economico locale. Si tratta di

un intervento concreto, con cui intendiamo rafforzare il ruolo

dei Consorzi e ampliare i servizi offerti alle imprese

interessate a insediarsi sul territorio regionale.”

Cos? oggi l’assessore regionale alle Attivit? produttive, Sergio

Emidio Bini, per le parti di propria competenza, in seguito al

parere positivo espresso dalla Commissione II del Consiglio

regionale sul disegno di legge n. 47, intitolato ‘Disposizioni

multisettoriali’, di iniziativa della Giunta regionale.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, il tema sul

tavolo ? l’alto tasso di saturazione delle aree industriali

regionali, con soltanto il 7,65 per cento di zone D1 ancora

libero per nuovi insediamenti.

“Proprio per questo ? strategico – ha evidenziato Bini –

intervenire per mettere a disposizione nuove aree destinate

all’insediamento produttivo, ampliando il raggio d’azione dei

Consorzi di sviluppo economico locale. Questi enti, nel corso

degli anni, hanno dimostrato di essere strumenti efficaci

nell’attrazione di investimenti, affermandosi a livello nazionale

come modello di gestione”.

Nel dettaglio, i Comuni nei quali, dopo l’approvazione della

norma, sar? possibile attivare la misura degli incentivi

all’insediamento sono 19, cos? suddivisi: per il Consorzio per lo

sviluppo economico del Friuli (Cosef) Majano, Campoformido,

Mereto di Tomba; per il Consorzio di sviluppo economico della

Venezia Giulia (Coseveg) San Canzian d’Isonzo, Turriaco, San Pier

d’Isonzo, Gradisca d’Isonzo, Mariano del Friuli, Romans d’Isonzo,

Villesse; per il Consorzio dello sviluppo economico locale del

Ponte Rosso (Ziiprt) Casarsa della Delizia, Chions, Sesto al

Reghena, Valvasone Arzene, Cordovado, Morsano al Tagliamento,

Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, San Giorgio della

Richinvelda.