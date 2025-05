(ARC) Ambiente: Scoccimarro, indice Uv importante strumento prevenzione

(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 05 May 2025 Presentato lo strumento sviluppato da Arpa Fvg per la stima del

rischio di esposizione a raggi solari. Riccardi: “Pi?

consapevolezza favorisce buone pratiche”

Trieste, 5 mag – “Il nuovo servizio per la stima del rischio

di esposizione ai raggi ultravioletti – basato su dati

satellitari e georeferenziato a livello comunale – non ? solo un

esempio concreto di prevenzione efficace, ma anche un contributo

prezioso per tutti coloro che vivono, lavorano o trascorrono il

proprio tempo all’aperto nella nostra regione. Questo progetto

conferma la volont? della Regione e di Arpa Fvg di essere vicine

ai cittadini anche tramite una sempre pi? puntuale attivit? di

comunicazione, per garantire che tutti possano godere del nostro

ambiente naturale senza rischi”.

? quanto ha affermato oggi a Trieste l’assessore regionale alla

Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, presente assieme

all’assessore alla Salute Riccardo Riccardi alla conferenza

stampa in cui sono stati presentati i nuovi strumenti sviluppati

da Arpa Fvg per la stima del rischio di esposizione a raggi

solari nella popolazione regionale.

L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente metter? a

disposizione i dati inerenti alla quantit? di radiazione

ultravioletta che raggiunge la superficie terrestre, con

l’obiettivo di dare informazioni in tempo reale a tutti i

cittadini. Il nuovo prodotto ? pensato per essere utilizzato, a

partire da oggi, anche direttamente dai dispositivi mobili.

Permetter? di conoscere l’indice ultravioletto (Uvi) a scala

comunale per il giorno in corso e per i due giorni successivi.

Inoltre, grazie alla georeferenziazione, aiuter? l’utente a

trovate velocemente l’esposizione nel luogo dove si trova.

“L’indice Uvi ? pensato non solo per chi risiede sul territorio

ma anche per chi lo sceglie come meta turistica. La disponibilit?

di informazioni semplici, aggiornate e localizzate rappresenta

infatti un elemento di supporto concreto per un turismo

consapevole e sicuro, specialmente nei mesi estivi quando aumenta

il bisogno di dati puntuali e tempestivi a tutela della salute”,

ha proseguito Scoccimarro, che nell’occasione ha inoltre

annunciato che, a partire dalla prossima settimana, la Regione

avvier? il potenziamento stagionale del monitoraggio dei dati

sulla qualit? delle acque di balneazione.

L’assessore Riccardi ha evidenziato come in Friuli Venezia Giulia

l’incidenza sulla popolazione dei carcinomi della pelle e dei

melanomi cutanei, derivanti soprattutto dall’esposizione alle

radiazioni solari, sia pi? elevata rispetto al resto del Paese:

39 casi ogni 100mila abitanti per gli uomini (contro una media di

22 casi al Nord Italia, 25 al Centro e 19 al Sud), 31 per le

donne (18 il dato nazionale).

“Il nostro compito ? quello di avviare politiche di prevenzione

che aumentino la consapevolezza collettiva rispetto a un fenomeno

che non va sottovalutato – ha affermato Riccardi – . Conoscere

l’incidenza dei raggi Uv aiuta a far comprendere le possibili

conseguenze dell’esposizione al sole e quali sono le buone

pratiche, raccomandate dal Piano regionale di prevenzione, per

contenerle e contrastarle”.

La scala dell’indice Uvi, che va da 0 fino a 11+, viene suddivisa

in categorie di rischio e indica il livello di esposizione in un

determinato momento e luogo. Valori inferiori a 3 indicano

generalmente un rischio contenuto, mentre valori superiori a 7

richiedono l’adozione immediata di misure protettive per la pelle

e gli occhi.

ARC/PAU/al

051307 MAG 25