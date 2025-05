(ARC) Sport: Anzil, May Madness Codroipo ha meriti nel basket

(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 04 May 2025 Trieste, 4 mag – “Aver valorizzato giovani talenti

dell’agonismo e aver insegnato i valori della pallacanestro e

dello sport, che poi sono i valori della vita, a tanti ragazzi:

sono questi i meriti, rispettivamente, del torneo May Madness

Codroipo Basket e dell’Academy del locale sodalizio cestistico,

per i quali esprimo tutto il mio plauso”.

Queste le parole del vicegovernatore Mario Anzil intervenuto

stasera alle premiazioni del torneo di maggio, categoria under

17, nel palazzetto codroipese Arcado Hank Biasatti.

“La finale tra Udine e Trieste – ha aggiunto Anzil – ? stata un

po’ un antipasto delle sfide che vivremo l’anno prossimo nella

massima serie di basket, che saranno prove di concorrenza e di

lealt? tra corregionali e testimonianza di quanto la palla a

spicchi si nutra nel nostro territorio di grandi tradizioni e di

rosee aspettative”.

