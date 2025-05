(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 01 May 2025 Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica, Segretario di Schengen, Presidente UIP Italia-Tunisia e componente commissione Esteri.

Comunicato Stampa.

Primo Maggio, Pacifico: servono stipendi adeguati al costo della vita.

1° maggio 2025

Si riprende l’annoso problema mai risolto degli stipendi da fame degli insegnanti, che oggi Primo Maggio tutti dichiarano inadeguati al costo della vita. Il presidente Mattarella ne ha fatto la bandiera della Festa dei Lavoratori di quest’anno e il mondo della scuola ringrazia, ma non basta. Come garante della Costituzione e firmatario delle Leggi dello Stato vorremmo che intervenisse concretamente con lo scioglimento di questo governo e l’affidamento delle sorti del Paese a tecnici che sappiano come tutelare lo stato sociale con stipendi che recuperino la percentuale di inflazione e garantiscano pensioni con sistema retributivo a sessant’anni. Mattarella ci ridesse Draghi così come ce lo ha tolto, visto che già altri Paesi hanno scelto un ex governatore della banca centrale per tutelare i cittadini da questa deriva totalitaria della destra ideologica. Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.