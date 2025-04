comunicato stampa Tabula Arsa: fase 2 alla BUN

(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2025

Fase 2 della residenza d’artista di Carla Viparelli: inizia il Maggio dei Monumenti alla BUN.

In occasione del Maggio dei Monumenti 2025, che quest’anno celebra il fuoco come simbolo di distruzione e rinascita, la Biblioteca Universitaria di Napoli è lieta di annunciare la residenza d’artista di Carla Viparelli, dal titolo Tabula Arsa: un progetto di arte contemporanea incentrato sulle varie fasi del procedimento creativo per cui da un tema di ispirazione si giunge alla realizzazione di un’opera.

La prima fase della residenza (1-30 aprile), dedicata all’approfondimento teorico del tema del fuoco attraverso lo studio dei libri nel Salone Monumentale, si è appena conclusa. Dalla consultazione dei numerosi volumi, antichi e moderni, messi a disposizione dalla Biblioteca, è scaturito il progetto dell’opera che sarà realizzata nel mese di maggio.

Fase 2: Creazione dell’Opera (5-30 maggio)

A partire dal 5 maggio e fino al 30 maggio l’artista lavorerà sul Loggiato della Biblioteca per realizzare una grande opera, costituita da 23 dipinti su tavola e tela di diverse dimensioni, assemblati in una composizione di complessivi cm.180×240. Sarà possibile visitare il work in progress, aperto regolarmente al pubblico secondo i giorni di apertura della Biblioteca (lun-mer-ven h 10-15; mar-gio h 10-18) ed interagire con l’artista.

Evento di chiusura e donazione dell’opera (sabato 31 maggio)

La residenza si concluderà sabato 31 maggio con un evento speciale in cui l’artista presenterà il risultato del suo lavoro e donerà ufficialmente l’opera alla Biblioteca Universitaria di Napoli.

Parallelamente, verrà sviluppata una documentazione dettagliata del processo artistico, culminando nella pubblicazione di un catalogo, edizione Dante & Descartes, che illustrerà le varie fasi della residenza e l’opera finale. Il catalogo stampato verrà presentato nel mese di luglio.

