Rassegna Protagonista il Mandolino XIII ed – Concerto 03/05/2025

chiamato in varie maniere: Hautbois, Hautboy, Houbois, Aubois, Oboe e preferito per

le musiche all’aperto a causa del suo timbro penetrante. Parecchi fra i Concerti per

oboe solista vennero pubblicati quando il compositore era ancora in vita e furono

eseguiti in varie occasioni, suscitando l’ammirazione del pubblico, conquistato

dall’abilità dell’autore nel trattare le possibilità espressive di questo strumento che

si impone per un suono pastorale e dolcemente cantabile. Tali qualità sono evidenti

nel Concerto in do maggiore, tra i più conosciuti e apprezzati per la freschezza

inventiva e la cordialità musicale valorizzata dall’oboe in ogni suo registro e con

uscite anche di piacevole virtuosismo nei due tempi allegri, dove è facile cogliere

quell’eleganza del fraseggio strumentale, così tipica del compositore veneziano.

L’Ensemble Mandolinistico Estense ha affidato l’esecuzione della parte solistica al

clarinetto di Angelo Gagliardi: il timbro di questo strumento non altera in alcun

modo la godibilità del concerto. Tale scelta è comunque in linea con la prassi

esecutiva dell’epoca, che contemplava la possibilità di eseguire le parti solistiche

con strumenti diversi.

Il Concerto per arpa e orchestra fu scritto da Georg Friedrich Händel per l’arpista

William Powell iunior e fu terminato il 25 gennaio 1736. Esso è una versione

(quasi certamente quella originaria) dell’ultimo dei sei Concerti op. 4 per organo

e orchestra (prima raccolta) che furono pubblicati nel 1738 e che compaiono nel

ventottesimo volume della edizione delle musiche haendeliane curata dalla Haendel

Gesellschaft. Nella versione per arpa, il Concerto era eseguito durante il primo atto

dell’oratorio Alexander’s Feast, dato per la prima volta al Covent Garden di Londra il

19 febbraio 1736, subito dopo il recitativo Timotheus plac’d on high.

Il Concerto per chitarra e orchestra op.8 in La maggiore del chitarrista napoletano

Ferdinando Carulli è uno dei primi esempi noti di concerto per chitarra nella

letteratura musicale e, insieme a quelli di Mauro Giuliani e Francesco Molino,

costituisce il nucleo essenziale degli unici concerti per chitarra risalenti alla

prima metà dell’Ottocento ad esserci pervenuti per intero. Il Carulli pubblicherà

successivamente un suo secondo Concerto per chitarra e orchestra op.140 in Mi

minore. L’esecuzione del Concerto in La maggiore fu una delle prime apparizioni

del chitarrista Carulli sulla scena musicale parigina (1808); il successo ottenuto

fu da preludio alla discreta fama che seppe in seguito guadagnarsi nella capitale

francese, ritagliando per il suo strumento – la chitarra – uno spazio fino ad allora inedito.

Raffaele Calace è considerato la figura più influente del mandolino moderno

grazie alla sua vasta produzione compositiva, alla sua attività imprenditoriale

nella costruzione di strumenti e alla sua carriera concertistica che ha permesso la

diffusione del mandolino in tutto il mondo, in particolare in Giappone. Il Concerto

N°2 in La Minore Op. 144 è il secondo dei tre concerti che Calace compose in vita.

In questo concerto si possono percepire quelle che sono le influenze dei compositori

romantici suonati dai mandolinisti di quell’epoca: De Bèriot, Vieuxtemps, Saint-Saëns.

Concerto dell’Ensemble

Mandolinistico Estense

Angelo Gagliardi – Clarinetto

Anna Pilleroni – Arpa

Leonardo Lospalluti – Chitarra

Eugenio Palumbo – Mandolino

IL PROGRAMMA

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concerto per Clarinetto (Oboe) e Orchestra in DO Magg.

RV452 – Allegro moderato – Largo – Allegro

Angelo Gagliardi, Clarinetto

Georg Friedrich Händel (1695-1759)

Concerto per Arpa e Orchestra in Sib Magg op.4 n°6

Andante allegro – Larghetto – Allegro moderato

Anna Pilleroni, Arpa

Ferdinando Carulli (1770-1841)

Concerto in LA Magg per Chitarra ed Orchestra op.8

Allegro – Polonaise

Leonardo Lospalluti, Chitarra

Raffaele Calace (1863-1934)

Concerto n°2 in La Min Op.144 per Mandolino e Orchestra

Maestoso – Largo mesto – Allegro non troppo

Eugenio Palumbo, Mandolino

Ensemble Mandolinistico Estense

orchestra a plettro di Modena diretta dal M°Roberto Palumbo, nasce nel 1997

nell’intento di riproporre l’importante tradizione della musica degli strumenti

“a plettro” ed “a pizzico”, viva in questa città durante tutto il Novecento grazie

soprattutto al contributo di musicisti quali Romolo Ferrari e Primo Silvestri. I

suoi componenti appartengono a quel vasto gruppo di mandolinisti e chitarristi

provenienti da molteplici esperienze che da diversi decenni, con varie denominazioni

e attraverso alterne vicende organizzative, hanno sempre svolto un’intensa attività.

L’aspirazione a diventare una vera e propria orchestra impegna l’E.M.E.

nell’organizzare corsi per tutti gli strumenti dell’organico, cosicché alcuni allievi già

partecipano a pieno titolo all’attività concertistica. In questi anni l’E.M.E. ha svolto

numerosi concerti basati su vari programmi, spaziando dalla musica classica

scritta specificatamente per questo tipo di organico, ambito privilegiato dell’attività

del gruppo, alle trascrizioni di musica classica scritte per altri strumenti, dedicando

un particolare riguardo al repertorio della canzone napoletana classica, passaggio

obbligato per l’arte del plettro.

Ensemble Mandolinistico Estense

diretto dal M° Roberto Palumbo

Mandolini: Mauro Squillante, Eugenio Palumbo, Giacomo Bortolotti,

Federico Giglioli, Bartolomeo Liguori, Andrea Pollastri, Salvatore Maria Sclafani,

Teresa Sherwin, Eleonora Trenti

Mandole: Simona Greco, Fabio Biaggi

Chitarre: Leonardo Lospalluti, Roberto Palumbo, Orsola Ciarcia, Saverio Coniglio

Mandoloncello: Enzo Gasparini Casari

Arpa: Anna Pilleroni

3 maggio 2025

Angelo Gagliardi – Clarinetto

Nato a Saracena (CS) nel 1981. Fin dall’infanzia

inizia gli studi musicali sotto la guida del padre,

trombettista, che gli ha trasmesso la passione

e l’amore verso gli strumenti a fiato. A 7 anni,

dopo un primo approccio al pianoforte, rimane

affascinato dalla cultura bandistica del suo paese

di origine e inizia a studiare il clarinetto sotto

la guida del M° Raffaele Diana. La tradizione

bandistica del meridione concepisce la banda

come una Orchestra di fiati che ha in repertorio

importanti opere sinfoniche e liriche, e in questo

contesto Gagliardi ha avuto spesso la possibilità

di esibirsi da solista. Ha frequentato la scuola di

clarinetto del Conservatorio di Cosenza sotto la

guida del M° Vincenzo Buonomano, suo vero

e proprio mentore e punto di riferimento tecnico ed espressivo. Nel suo percorso di

studi ha avuto la fortuna di ricevere spesso supporto e consigli da un caro amico, il

clarinettista M° Jose Daniel Cirigliano.

Anna Pilleroni – Arpa

Nasce a Monfalcone (GO) nel 2000. Ha iniziato a

suonare l’arpa nel 2013 con il M° Ester Pavlic e

ha conseguito la laurea di I livello in Arpa presso il

Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia sotto la guida

del M° Anna Loro. Attualmente è iscritta al corso di II

livello nella classe di Arpa del M° Emily Hoile presso

il Conservatorio di Musica di Maastricht (Olanda). Ha

frequentato numerose masterclass con musicisti quali

Lincoln Almada, Elisabeth Fontan-Binoche, Gabriella

Bosio, Patrizia Tassini, Marcella Carboni. Ha vinto

numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali

come “IX Rassegna Musicale per Giovani Strumentisti

Certament Musicum”, “Concorso Internazionale Giovani

Talenti, città di Gorizia”, “Premio LAMS Matera”,

“International Competition Bale-Valle – Croazia” in cui

ha conseguito il primo premio assoluto con il duo arpe

nell’anno 2017 e come solista nell’anno 2022. Ha conseguito il “Grande Music Exam”

per il V grado dell’ABRSM d’Inghilterra. Si esibisce come solista o in formazioni quali

il Khroma Duo, con il mandolinista Eugenio Palumbo, o l’Ensemble d’Arpe di Gorizia

“Rainbow of Magic Harps” in numerosi concerti nazionali ed internazionali. Ha suonato

in teatri prestigiosi come il Rossetti di Trieste ed il Teatro Grande di Brescia.

Leonardo Lospalluti – Chitarra

Chitarrista, mandolinista, compositore, direttore

d’orchestra, Leonardo Lospalluti ha compiuto gli studi

musicali presso il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di

Bari come allievo di chitarra di Linda Calsolaro, a sua

volta brillante allieva di Andrés Segovia. Si perfeziona

per la chitarra con i maestri Oscar Ghiglia, Alirio Diaz,

Ruggero Chiesa, e per la Direzione d’Orchestra con

Jorma Panula (orchestra) e Bruno Zagni (coro). Tra gli

anni Ottanta e Novanta è stato vincitore di vari concorsi

chitarristici nazionali ed internazionali, ad esempio

quello di Mondovì (1982), “M. Donia” di Messina

(1986), finalista nel “Concorso Internazionale Mauro

Giuliani”, primo vincitore al Festival Internazionale “Giovani Promesse” di Taranto,

3° premio categoria Duo al concorso “R. Curci”, 1° Premio al “Primo Concorso

Internazionale Europeo dei Lyons Clubs” ad Istanbul nel 1991. A partire dagli anni

2000 si dedica alla composizione per ensemble strumentali a plettro e a pizzico, una

tipologia di gruppi orchestrali o da camera caratterizzati dalla presenza di strumenti

come chitarre e mandolini. Tra gli anni 2001 e 2007 è stato direttore dell’orchestra a

plettro del Conservatorio “Piccinni” di Bari, dirigendo questa orchestra in vari contesti

istituzionali, in Italia e all’estero. Come direttore di un ensemble a plettro, ha diretto

la prima esecuzione della composizione Ceneri Napoletane del compositore italiano

Roberto De Simone, nel teatro della Reggia di Caserta. La sua discografia è intensa,

avendo collaborato con diversi incarichi (chitarrista o arrangiatore o regista) per la

realizzazione di produzioni, prima per l’etichetta torinese FELMAY, poi per l’etichetta

GENNARELLI-BIDERI, fino ad arrivare alla pugliese DIGRESSIONE MUSIC, con la quale

ha ha pubblicato la maggior parte dei suoi lavori. Ha collaborato come arrangiatore

per alcune pubblicazioni su CD dell’etichetta discografica giapponese RESPECT

RECORDS. Ha inciso per la televisione italiana RAI3 e per Radio Vaticana. È docente

di chitarra presso il Liceo Musicale “Cirillo” di Bari.

Eugenio Palumbo

Mandolino

Elogiato per le “mani virtuose” (La Voce di

Carpi) e la “disarmante abilità espressiva”

(Radio

Mozart),

Eugenio

Palumbo

rappresenta il prototipo della nuova

generazione mandolinistica. Promotore del

repertorio originale, ritiene che la produzione

di nuove opere sia fondamentale per la

riscoperta del mandolino. Ogni anno Eugenio

collabora con compositori nella realizzazione

di lavori solistici e cameristici, impegno che si

traduce in pubblicazioni e prime esecuzioni.

La stagione 2023/2024 lo vede protagonista nell’esecuzione dei Concerti per

mandolino di Vivaldi con i Virtuosi Italiani, tra cui un’esibizione nella Chiesa della Pietà

di Venezia, e dei Concerti per clavicembalo trascritti per mandolino di J.S. Bach con

l’Orchestra Bruno Maderna. In ambito cameristico prosegue le collaborazioni con il

chitarrista Roberto Guarnieri, alternando il repertorio storico a quello contemporaneo,

e con l’arpista Anna Pilleroni, duo inedito nel panorama concertistico internazionale.

Ha fatto parte dell’Orchestra Cherubini diretta da Riccardo Muti e ha lavorato per

diverse produzioni operistiche tra le quali il Don Giovanni di Mozart, presso il Teatro

comunale Pavarotti-Freni di Modena e il Teatro comunale di Carpi, e Aufstieg und

Fall der Stadt Mahagonny di Kurt Weill, presso il Teatro Regio di Parma e il Teatro

Municipale “Romolo Valli” di Reggio Emilia, con l’Orchestra “Arturo Toscanini”.