Newsletter Maggio 2025- Musei Nazionali di Lucca

Maggio 2025

APERTURE FESTIVE

Museo Nazionale di Villa Guinigi

Giovedì 1° maggio: ore 12.00-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00). Festa del Lavoro.

Domenica 4 maggio: ore 12.00-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00). Domenica al museo. INGRESSO GRATUITO.

Domenica 18 maggio: ore 9.00-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00).

Museo Nazionale di Palazzo Mansi

Giovedì 1° maggio: ore 12.00-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00). Festa del Lavoro.

Sabato 3 maggio: ore 12.00-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00).

Domenica 4 maggio: ore 12.00-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00). Domenica al museo. INGRESSO GRATUITO.

Domenica 18 maggio: ore 9.00-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00).

Apertura del II° Piano: 08, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 (per conferma si consiglia di contattare il Museo Nazionale di Palazzo Mansi al numero 0583/55570).

APERTURE SERALI

Museo Nazionale di Villa Guinigi; Museo Nazionale di Palazzo Mansi

Sabato 17 maggio: ore 19.30-22.30 (ultimo ingresso 21.30). Da confermare. Notte dei Musei. Ingresso a 1 euro.

CONCERTI

Museo Nazionale di Palazzo Mansi

Sabato 17 maggio: ore 16.00, per il ciclo “La Pittura che Suona” dialoghi tra musica ed arte – VIII ciclo – Concerto a Palazzo

Programma:

Romancero Gitano

Mario Castelnuovo Tedesco trascrizione per voci e chitarre sui testi di Garcia Lorca.

A cura delle classi di canto e chitarra del Liceo artistico musicale A.Passaglia

ENSEMBLE VOCALE, direttore Diana Trivellato

• Claudio MONTEVERDI “Vieni Imeneo…lasciate i monti”, coro di ninfe e pastori (3.00 circa)

• Atahualpa YUPANQUI “Duerme negrito”, solista Christopher Orsi

• John TAVENER “The Lamb”

• Elton JOHN “Goodbye yellow brick road

QUARTETTO DI CHITARRE autori vari

ENSEMBLE VOCALE & ENSEMBLE DI CHITARRE, direttore Francesco Ciampalini

Mario CASTELNUOVO-TEDESCO “Romancero gitano” per coro e chitarre (Circa 15.00)

• Puñal

• Procesion (Procesion, Paso, Saeta)

• Memento

• Baile

• Crotalo

Ensemble vocale (M° preparatori: Diana Trivellato, Antonella Biondo):

Ammazzini Matilde, Graunar Elena, Silvestri Agnese, Bonuccelli Martina, Regonaschi Valentina, Margot Bonaduce, La Monica Agata, Labozzetta Safiria, Shorja Devid, Di Roma Christian, Scozzi Mattia, Lungone Valerio, Orsi Christopher, Kalinichenko Alexander, Guidi Mattia

Ensemble di chitarre (M° preparatore: Francesco Ciampalini)

Arrangiamento Francesco Ciampalini e Piergiorgio Simoni.

Ingresso con biglietto del museo.

VISITE PER FAMIGLIE CON BAMBINI*

Museo Nazionale di Villa Guinigi

Sabato 17 maggio: ore 16.00-17.30, visita animata per famiglie con bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni circa a cura del personale, dal titolo Dal bosco al museo: giochiamo con il legno a Villa Guinigi. Quante sono le opere d’arte di legno del museo di Villa Guinigi? Moltissime! Giocheremo con alcune di esse scoprendone le storie e qualche tecnica, ma soprattutto ci divertiremo a scomporre e ricomporre con carta e cartoncino durante alcune semplici attività laboratoriali. Massimo 15 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria (per la preparazione dei materiali).

Museo Nazionale di Palazzo Mansi

Sabato 24 maggio: ore 16.00-17.30, visita animata per famiglie con bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni circa a cura del personale, dal titolo Animali in 3D: L’arte prende vita! Nel suggestivo scenario di Palazzo Mansi, i bambini e le loro famiglie potranno immergersi nell’arte e nella natura attraverso la creazione di animali in carta 3D. Ispirandosi alle figure di animali dipinte nei quadri e nelle decorazioni del museo, i partecipanti realizzeranno creature uniche utilizzando tecniche di piegatura, ritaglio e assemblaggio. Un’occasione speciale per esplorare il mondo dell’arte e della creatività. Massimo 15 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria (per la preparazione dei materiali).

MOSTRE

Museo Nazionale di Palazzo Mansi

Mercoledì 14 maggio: ore 12.00, inaugurazione della mostra GIARE D’ARTE- Figure di Memoria. Esposizione degli elaborati realizzati dagli studenti del Liceo artistico e musicale Passaglia in un percorso creativo condotto dallo scultore lucchese Lorenzo Vignoli, nell’ambito del progetto ‘Dare figura’. Progetto d’arte contemporanea curato dall’associazione Sentiment of Beauty Odv, organizzazione no profit fondata da Eva Perini. Mostra visitabile fino al 15 giugno.

Presenta:

Luisa Berretti, Direttrice del Museo Nazionale di Palazzo Mansi e del Museo Nazionale di Villa Guinigi.

Ingresso libero.

ARTI PERFORMATIVE

Museo Nazionale di Palazzo Mansi

Venerdì 16 maggio: ore 16.00, 17.00 e 18.00, Performance di danza contemporanea a cura degli studenti del training program TRY generazione 3, ‘International training and research program for young dancers’, un progetto site-specific che conclude il programma internazionale di formazione e ricerca per giovani danzatori. Un percorso performativo che mette in dialogo i corpi, lo spazio e il pubblico, offrendo un’esperienza immersiva e unica. Evento organizzato in collaborazione col Museo: direzione artistica Marta Coronado, direzione organizzativa Elisabetta Fiorini, Progetto diretto da Laida Aldaz Arrieta, assistenza di Stefano Mattiello, IN PERSPECTIVE.

Ingresso con biglietto del museo:

€4 intero

€2 per i giovani tra i 18 e i 25 anni

Gratuito per i minori di 18 anni

APERTURE LABORATORI

Museo Nazionale di Palazzo Mansi

Giovedì 8 maggio: ore 15.00-18.00 apertura al pubblico dell’Antico laboratorio di tessitura rustica Maria Niemack con visite dimostrative ai telai antichi, in collaborazione con l’Associazione Tessiture lucchesi APS.

Giovedì 22 maggio: ore 15.00-18.00 apertura al pubblico dell’Antico laboratorio di tessitura rustica Maria Niemack con visite dimostrative ai telai antichi, in collaborazione con l’Associazione Tessiture lucchesi APS.

_____________________________________

Ministero della Cultura – Direzione regionale Musei nazionali Toscana

Musei nazionali di Lucca

Museo Nazionale di Palazzo Mansi

Museo Nazionale di Villa Guinigi