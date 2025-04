LUDOPATIA E CALCIO – PAOLO JARRE A GIU’ LA MASCHERA” (RADIO 1 RAI): “LUDOPATIA COLPISCE GIOVANI CALCIATORI PERCHE’ HANNO TEMPO LIBERO, MOLTI SODI E POCHE PASSIONI PER QUALCOSA CHE NON SIA IL CALCIO”

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

PAOLO JARRE A GIU' LA MASCHERA" (RADIO 1 RAI):

“LUDOPATIA COLPISCE GIOVANI CALCIATORI PERCHE’ HANNO

TEMPO LIBERO, MOLTI SODI E POCHE PASSIONI PER QUALCOSA

CHE NON SIA IL CALCIO”

Roma, 30 aprile 2025

“La ludopatia colpisce i calciatori perché si tratta di giovani maschi. Già questo è un

fattore di rischio strutturale di attività rischiose. Sono ragazzi che hanno un sacco di

tempo libero, hanno molti soldi e hanno poche passioni e interessi per un qualcosa

che non sia il calcio. Tutte quelle che sono le esperienze dei giovani acculturati a loro

mancano. In genere sono chiusi in casa e in albergo, perché altrimenti verrebbero

assaliti dai tifosi. Tutto questo messo insieme fa sì che hanno un fattore di rischio

aggiuntivo”. Lo ha affermato il medico Paolo Jarre, già direttore del Dipartimento di

patologia delle dipendenze dell’Asl Torino3 e terapeuta del calciatore Niccolò

Fagioli, nel corso della trasmissione radiofonica “Giù la maschera” (Radio 1 Rai),

condotta da Marcello Foa e dedicata al tema “Ludopatia ci risiamo: nel calcio ma non

solo”.

“Questi ragazzi non scommettono per fare soldi, ma per passare il tempo all’inizio.

Poi piano piano diventa un comportamento problematico e patologico.

L’immediatezza del responso rispetto alla scommessa, fa sì che sia immediata la

scarica di dopamina, che ha lo stesso effetto di una droga. Poi c’è la facilità di

accesso, con una disponibilità 24 ore su 24. Tutto questo messo insieme determina un

meccanismo simile a quello dell’assunzione di una sostanza stupefacente. Ci sono

persone che sono più vulnerabili, che facilmente incrementano progressivamente

l’interesse che va a incrementare molte ore la giornata. E quindi anche persone come

i calciatori finiscono per investire nel gioco d’azzardo più di quello che hanno”.

Paolo Jarre ha ricordato che l’uso dei social e del cellulare crea dipendenza. “Quando

ero ragazzo giocare denaro era considerata una delle cose peggiori che potesse fare

un ragazzo”, ha detto il medico, “La responsabilità dello Stato è importante. C’è poi

un dato biologico. Il maschio è deputato a compiere le attività più rischiose.

L’evoluzione ha fatto si che i maschi fanno le cose più pericolose e più stupide

proprio perché hanno un’inclinazione biologica a questo. Poi c’è la necessità di farsi

vedere. Anche l’eccessiva sottolineatura dell’illegalità di questi fenomeni riduce la

responsabilità dell’offerta di gioco fatta sul fronte legale. Ci sono i calciatori

problematici e patologici, e ci sono quelli che non lo sono”.

Quanto alla pubblicità Jarre ha spiegato che “sicuramente sappiamo che in Italia in

teoria dall’estate 2018 la pubblicità del gioco d’azzardo è proibita. Ma se andiamo

allo stadio vediamo banner a bordo campo, giocatori che ci dicono di informarci su

questo sito, senza pubblicizzare la scommessa. Per cui è pubblicità occulta. L’altro

aspetto sicuramente è che l’espansione del gioco d’azzardo se non si pongono dei

limiti quantitativi all’offerta rischia di diventare illimitata. Lo scorso anno il fatturato

è stato di 160 miliardi di euro solo sul gioco legale. Il costo del servizio sanitario

nazionale è di 140 miliardi di euro”.