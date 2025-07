(AGENPARL) - Roma, 6 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 06 July 2025 Bonelli: +1.200% di morti per eventi estremi ma Meloni ignora crisi

climatica e protegge gli inquinatori

“Giorgia Meloni non parla mai di crisi climatica, ma è invece impegnata a

sabotare le politiche sul clima in Europa con una narrazione tossica, il

cui unico obiettivo è tutelare gli inquinatori e chi realizza grandi

profitti, come le società energetiche del gas e del petrolio. Meloni non è

interessata ai danni economici e sociali — per decine di miliardi di euro —

causati ogni anno in Italia dagli eventi meteo estremi, dalla

desertificazione e dal fatto che lo zero termico abbia raggiunto i 5.000

metri. Secondo i dati di Our World in Data, la media annuale delle morti

causate da eventi meteo estremi è passata da 903 nel periodo 2010–2019 a

12.299 dal 2020 in poi, con un incremento del +1.200%. Una crescita dovuta

all’intensificazione e alla frequenza crescente di eventi climatici

estremi, come ondate di calore, alluvioni, tempeste e siccità”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e

co-portavoce di Europa Verde.

“Per il centro studi CICERO – Center for International Climate Research, se

le emissioni di gas serra continueranno ai ritmi attuali, circa il 70%

della popolazione mondiale sarà esposta a cambiamenti climatici estremi

entro il 2044.

In Italia, negli ultimi due anni e mezzo, i danni economici causati dagli

eventi meteo estremi legati alla crisi climatica sono stati pari a 27

miliardi di euro. Giorgia Meloni lo ha detto agli italiani che quei soldi

sono stati pagati con denaro pubblico? È sostenibile tutto questo per la

finanza pubblica o non sarebbe meglio investire in politiche sul clima per

prevenire? Meloni non parla mai di crisi climatica: è impegnata soltanto a

riportarci indietro nel tempo, insieme al cancelliere tedesco Merz e al

presidente francese Macron.

Nel frattempo, il governo italiano blocca il Piano nazionale di adattamento

climatico, che prevede azioni fondamentali per ridurre l’impatto degli

eventi meteo estremi sulla popolazione. Un atto di irresponsabilità che il

nostro Paese non può più permettersi”.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE