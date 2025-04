(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 30 April 2025 COMUNICATO STAMPA

LAVORO. PRATELLI: RETE STUDENTI FA GESTO FORTE E SIGNIFICATIVO SU SICUREZZA

Roma, 30 aprile – “Un gesto forte e pieno di significato, quello scelto dalla Rete degli Studenti per mettere al centro i temi della sicurezza sul lavoro, della precarietà e dello sfruttamento. Intitolare alcune strade della nostra città ai morti sul lavoro è stato un atto di denuncia di grande impatto che, alla vigilia del primo maggio, ci richiama tutti e tutte, istituzioni in primis, ad un protagonismo deciso.

A Roma, in questi anni di trasformazione, che vedono tantissimi cantieri aperti, abbiamo lavorato per una collaborazione interistituzionale forte: abbiamo firmato protocolli con le altre istituzioni, con i sindacati e le associazioni di categoria, ma serve che il paese faccia uno scatto in avanti. Serve dal governo un piano fatto di investimenti e risorse.

Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giusto qualche ora fa: non è ammessa indifferenza. Rimettere al centro i diritti, la dignità, la stabilità e la sicurezza di chi lavora”.

A dichiararlo è Claudia Pratelli, assessora al lavoro di Roma Capitale