Invito CORRETTO conferenza stampa MAGGIO FIORANESE – lunedì 5 maggio 2025 – ore 11.00 – Sala Palazzo Astoria 1° piano – Fiorano Modenese

Maggio fioranese

Quarantenna Festival e SpezzaconDal 9 maggio al 2 giugno torna il Maggio Fioranese con un ricco programma di incontri, spettacoli e altre iniziative. Il programma completo, insieme a quello del Quarantenna Festival (21 giugno) e di Spezzacon (11 maggio) sarà presentato

Lunedì 5 maggio 2025 – ore 11.00

Sala Palazzo Astoria – primo piano

Ingresso da piazza Martiri Partigiani Fioranesi, 1

Fiorano Modenese

Saranno presenti:

Marco Biagini – sindaco

Sergio Romagnoli – assessore a Commercio e Eventi

Marilisa Ruini – assessore alla Cultura e Associazionismo

Luca Busani – assessore allo Sport e referente “Spezzacon”

Roberta Pè – presidente comitato “Fiorano in Festa”

Gian Carla Moscattini – Centro culturale di Via Vittorio Veneto

Alessio Menichetti – Radio Antenna 1

Gabriella Campani – Confcommercio

Ilda Golashi – CNA

Stefano Roncaglia – LapamEmanuele Costetti – Confesercenti

I colleghi delle emittenti televisive sono invitati alle ore 10.45 per le interviste.

Per informazioni:

Baraldi Solange