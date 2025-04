Consiglio Provincia – Cittadino e Provincia del 30 aprile ’25

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

Perugia 30 aprile ‘25

Il consiglio Provinciale ratifica la variazione di bilancio per i lavori

all’ITTS A. Volta di Piscille che si terranno in estate

(Cittadino e Provincia) Perugia 30 aprile ‘25 – E’ stata deliberata la variazione di Bilancio di 400

mila euro da destinare all’intervento sull’ITTS A. Volta di Piscille, per lavori urgenti di messa in

sicurezza dei soffitti e adeguamento degli impianti dell’edificio scolastico.

La variazione, che ha avuto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, si è resa

necessaria per poter far partire a giugno 2025 i lavori e sfruttare il periodo estivo, quando non

ci sono i ragazzi, per la conclusione degli stessi.

