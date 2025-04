(ARC) Eventi: Zilli, nuovo campo Cjarlins Muzane investimento su giovani

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

Wed 30 April 2025 Muzzana del Turgnano, 30 apr – "Quella di oggi ? una giornata

importante perch? segna un passo avanti significativo per questa

comunit? e per tutto il territorio. Inauguriamo una struttura

moderna, funzionale e fortemente voluta, che risponde a un

bisogno concreto e che rappresenta un investimento nel futuro dei

nostri giovani”.

L’ha sottolineato l’assessore alle Finanze del Friuli Venezia

Giulia, Barbara Zilli, intervenuta questo pomeriggio

all’inaugurazione del campo in erba sintetica di Muzzana del

Turgnano, dove si allena la Societ? sportiva dilettantistica

(Ssd) calcistica “Cjarlins Muzane”.

“? una bellissimo campo, realizzato in tempi record rispetto a

quando ? stato concesso il contributo regionale. Per questo un

grande merito va al presidente Zanutta e alla societ? – ha

aggiunto Zilli -. ? un risultato che ci riempie di soddisfazione,

non solo per la qualit? dell’opera, ma anche per il valore

simbolico e sociale che porta con s?: qui esiste una realt? viva,

che ha fatto del calcio un elemento centrale della propria

identit? comunitaria”.

“Qui c’? un vivaio di ragazzi molto attivi, che si allenano con

passione – ha ricordato l’esponente dell’Esecutivo Fedriga -: c’?

una prima squadra che funge da esempio positivo, e ci sono tanti

bambini che si avvicinano a questo sport trovando un ambiente

sano, educativo e accogliente. ? proprio a loro che questa

struttura ? dedicata. Perch? investire nello sport, soprattutto

nello sport giovanile, significa investire in coesione sociale,

in salute, in educazione. Per questo l’Amministrazione regionale

continua con convinzione a sostenere la realizzazione di impianti

all’avanguardia, sicuri e adeguati”.