A Capri parte “Euromed Talks and Awards”, ringraziando Papa Francesco

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

Da 5 anni unisce Napoli e Capri con le perle del Mediterraneo: in primis Mykonos e Cannes, Barcellona e Montecarlo ma si guarda alla Terra Santa. In nome dei Valori della Pace e del Dialogo. “E siamo grati a Papa Francesco che ci ha ispirato e adesso continua a farlo nell’esempio che ci ha lasciato” si legge nell’introduzione dell’iniziativa.

Non è solo un viaggio. Ma un’esperienza culturale, un momento di formazione imprenditoriale, uno scambio di opportunità, il racconto, anche attraverso un Premio dedicato, sulla Eccellenza e Sostenibilità. Appuntamento a Capri il 2 maggio al Comune col Sindaco Paolo Falco e poi il 10 maggio si vola a Mykonos per il Gala della Eccellenza Italiana e il 19 a Cannes per il Festival del Cinema. A firmare questi eventi la creatività e la passione di Massimo Lucidi giornalista internazionale e Gianpaolo Sinno che da tutti viene chiamato Gianpaolo Mykonos che con la Fondazione E-novation ha fatto un salto di qualità: promuove da anni viaggi a Mykonos in nome del turismo responsabile e sostenibile. Poi l’incontro con la Fondazione E-novation, presieduta da Massimo Lucidi, e l’adesione a promuovere incontri, viaggi e scambi culturali euromediterranei. “Come Papa Boy dai tempi di Giovanni Paolo II, abbiamo voluto tanto Bene ai nostri Papi, a Benedetto XVI e a Francesco. Carismi così diversi che ci hanno ispirato a metterci in cammino e promuovere Dialoghi per la Pace e lo sviluppo economico e culturale della nostra società. È il soft power che conosciamo e che sentiamo come nostro obiettivo” dichiara Massimo Lucidi, ospite della testata televisiva americana Newsmax, dalle terrazze vaticane. Nella tappa caprese che si svolgerà il 2 maggio nella Sala del Comune in Piazza Umberto I a Capri, “in piazzetta” hanno dato la propria adesione il collezionista e mercante d’arte Ugo Biacchi DG di “Towards the Sun” filiale italiana di Hotel des Ventes di MonteCarlo, l’art advisor Leonora Biavati e Marcella Caiazzo Founder Lussi Capri Boutique Hotel segno che l’arte, la bellezza, la storia che accomuna il Mediterraneo e alimenta il dialogo sono le premesse identitarie di un modello economico di sviluppo possibile. Dopo la tappa caprese si parte per Mykonos dove il 12 al ristorante Mediterraneo si terrà il Gala della Eccellenze legato al Premio Eccellenza Italiana di Washington DC: a ricevere le autorità greche sempre Massimo Lucidi e Gianpaolo Sinno, assieme all’avvocato Gennaro Caiazzo di Avvocato Viaggiatore. Infine la tappa a Cannes in occasione del Festival del Cinema dove la Fondazione organizza talk sulla Sostenibilità dove si annuncia la presenza di Cristina Gessi commercialista e Presidente degli Stati Generali della Sostenibilità e Alberto Patruno vice presidente della Fondazione e DG di Assoimpredia, associazione datoriale delle imprese verdi aderenti a Cisambiente e alla Elca, la prestigiosa associazione europea del Landscape.