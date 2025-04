(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

Latronico fa il punto sulla sanità materana

Potenziamento dei servizi, nuove assunzioni e investimenti strategici. L’assessore alla Salute: “Stiamo costruendo una nuova sanità di prossimità, più moderna, digitale e capillare per garantire un’assistenza sanitaria sempre più efficiente, equa e vicina ai bisogni delle nostre comunità”

Prosegue il percorso di rafforzamento della sanità materana con interventi concreti su personale, infrastrutture e organizzazione dei servizi territoriali. A tracciare il bilancio è l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico: “L’Azienda Sanitaria Locale di Matera, con il supporto della Regione Basilicata, sta attuando un ampio piano di potenziamento volto a migliorare l’accessibilità e la qualità delle cure, in linea con gli obiettivi del PNRR e delle politiche sanitarie regionali. Stiamo investendo su professionalità, innovazione tecnologica e infrastrutture per garantire ai cittadini servizi più efficienti e accessibili”.

Solo nel 2024 l’ASM ha assunto 214 nuove unità, tra cui 47 medici, 68 infermieri e 34 operatori sociosanitari. Sono in corso procedure per l’assunzione di ulteriori 20 dipendenti e sono stati conferiti 51 incarichi dirigenziali. In particolare, sono stati nominati 9 nuovi direttori di struttura complessa in discipline strategiche come Anestesia e Rianimazione, Cardiologia e UTIC, Chirurgia Generale, Neuropsichiatria Infantile, Radiologia e Oculistica. Proprio nell’Unità Operativa di Oculistica di Matera è in fase di avvio il programma per i trapianti di cornea.

Per il 2025 sono previste 270 nuove assunzioni, tra cui 104 medici, 79 operatori sanitari (di cui 37 infermieri, 20 ostetriche e 17 OSS), 5 fisioterapisti e 25 amministrativi. A ciò si aggiunge il maxi concorso bandito per reclutare 29 dirigenti medici in numerose specialità (Anatomia Patologica, Chirurgia Vascolare, Cure Palliative, Dermatologia, Geriatria, Neurologia, Oncologia, Psichiatria e molte altre), finalizzato a rafforzare stabilmente le dotazioni organiche dei presidi di Matera, Policoro e delle strutture territoriali, innalzando gli standard assistenziali.