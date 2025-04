Cs. n.184 Il 30 aprile i sindaci iblei firmeranno un protocollo d’intesa per il riconoscimento Dop per il pane a pasta dura degli iblei

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

Il 30 aprile i sindaci iblei firmeranno un protocollo d’intesa

per il riconoscimento Dop per il pane a pasta dura degli iblei

Alla presenza del sindaco Peppe Cassì e dell’assessore allo Sviluppo Economico Giorgio Massari, il 30 aprile prossimo, alle ore 09.30, presso l’assessorato allo Sviluppo Economico, si incontreranno i sindaci dei comuni iblei per la sottoscrizione del protocollo d’intesa fra gli Enti aderenti al progetto di adesione all’iter di riconoscimento Dop per il pane a pasta dura degli iblei.

Al contempo il comitato scientifico presieduto da Giuseppe Cicero consegnerà il lavoro prodotto dalla Commissione Scientifica: si tratta della bozza del disciplinare, lavoro propedeutico per il riconoscimento Dop.

