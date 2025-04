COMUNICATO STAMPA Sisma Ancona 2022, si può partire con la presentazione delle domande

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

COMUNICATO STAMPA

Sisma 2022, si può partire con la presentazione delle domande

I cittadini che devono riparare la propria casa nei Comuni del sisma che ha colpito le Marche e in

particolare il territorio di Ancona nel 2022, potranno iniziare a presentare le manifestazioni di volontà

sulla piattaforma Gedisi. Così come i soggetti attuatori pubblici potranno avviare la redazione degli

indirizzi di progettazione per le opere pubbliche danneggiate. Una novità importante, presentata oggi dal

Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Guido Castelli e dal Presidente Francesco Acquaroli, in

seguito alla firma del primo decreto che ufficializza lo sblocco tanto atteso della ricostruzione 2022. I

Comuni coinvolti, tra dentro e fuori “cratere”, sono 32. La ricostruzione, complessivamente, è stimata per

circa 458,6 milioni di euro.

“Il sisma che ha colpito il nostro territorio nel 2022 ha costretto molte famiglie a lasciare la propria

abitazione. L’avvio concreto di questo percorso per la ricostruzione rappresenta un momento per il quale

abbiamo lavorato di concerto con tutti gli enti coinvolti a partire dalla volontà di far confluire la

ricostruzione del 2022 nell’ampio e già strutturato Ufficio speciale regionale. – dichiara il Presidente della

Regione Marche, Francesco Acquaroli – Grazie all’impegno del Governo, del Commissario Castelli e del

Sottosegretario Albano, e di tutta la filiera della ricostruzione che lavora senza sosta con l’esperienza

accumulata purtroppo sin dal sisma del 2016, siamo in grado di attivare strumenti operativi in tempi certi

grazie anche al coordinamento tra soggetti pubblici e professionisti che ci consentirà finalmente di dare a

tante famiglie e Comuni risposte attese e percorsi chiari. È nostro dovere fare tutto il possibile per

assicurare interventi efficaci su tutto il territorio coinvolto”.

“Grazie al Governo Meloni, al Presidente Acquaroli e alla squadra della ricostruzione 2016 che va dalla

Struttura all’Ufficio speciale ricostruzione regionale, possiamo fornire risposte immediate e strumenti già

operativi a queste famiglie che attendono da tempo una risposta alla domanda: quando potrò ricostruire

casa? – dichiara il Commissario Castelli -. Grazie alla piattaforma Gedisi, al Testo unico della ricostruzione

privata che abbiamo continuamento migliorato e integrato negli ultimi due anni e a una filiera istituzionale

che lavora unita e a testa bassa, si può partire immediatamente con la presentazione delle manifestazioni

di volontà e con la redazione delle progettualità pubbliche. Facciamo tesoro delle false partenze subite

nel 2016 per non ripetere gli stessi errori in questa ricostruzione, altrettanto importante e prioritaria per

noi perché ogni famiglia merita di rientrare in una casa sicura e in edifici pubblici pienamente funzionali e

sicuri”.

Per agevolare e snellire l’avvio della ricostruzione privata, che riguarda circa 230 interventi per una stima

di 177 milioni di euro, per prima cosa i cittadini possono presentare la Manifestazione di Volontà

(l’indicazione che si intende ricostruire e che si presenterà il progetto), a mezzo Ge.Di.Si entro il 30

settembre 2025. I professionisti incaricati possono così avviare contestualmente le attività di

progettazione utilizzando le disposizioni contenute nel Testo Unico per la Ricostruzione Privata (TURP) già

in uso nel sisma del 2016. Una volta inviata la Manifestazione di Volontà il professionista potrà presentare

presso l’USR Marche l’istanza per la definizione del livello operativo di danno.

Per quanto riguarda invece la ricostruzione pubblica, che coinvolge 150 interventi per un totale stimato

di 280 milioni di euro, i soggetti attuatori pubblici possono avviare la redazione dei Dip (Documenti di

Indirizzo alla Progettazione) per il rispristino dei beni lesionati dal sisma. L’USR Marche provvederà a

rimborsare, nelle more dell’emanazione del Piano commissariale degli interventi pubblici, gli eventuali

oneri per i rilievi e/o indagini. All’esito della presentazione dei Dip sarà avviata la programmazione della

ricostruzione pubblica secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità. Da sottolineare che agli

interventi della pubblica si aggiungono anche circa 59 edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici e

diocesi. Anche per gli edifici di culto verranno sviluppati i Dip e quindi individuato un piano di

ricostruzione.

I Comuni compresi nel cratere 2022 sono Ancona, Fano e Pesaro. Gli altri, fuori cratere, sono: Apecchio,

Ascoli Piceno, Camerano, Campofilone, Falconara Marittima, Fossombrone, Frontone, Isola del Piano, Jesi,

Magliano di Tenna, Matelica, Mondavio, Mondolfo, Monsampolo del Tronto, Monte Giberto, Monte

Grimano Terme, Montefano, Montemarciano, Monteprandone, Morro d’Alba, Morrovalle,

Pievebovigliana, Poggio San Vicino, Porto Recanati, San Marcello, Santa Maria Nuova, Senigallia, Serra San

Quirico, Urbino.

