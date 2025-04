(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 Arriva al Teatro Dafne di Ostia Lido lo spettacolo “Ostinato Amore”

2 maggio 2025

Uno spettacolo ispirato ad una storia vera, quella di Giuliana Salce. Al Teatro Dafne di Ostia Lido, in via del Mar Rosso, va in scena il testo scritto dalla stessa Salce “ostinato Amore”, per la regia di Ferruccio Fumaselli da un progetto dell’associazione Ostacoli del Cuore.Lo spettacolo, che sarà in scena il 2 maggio 2025 ore 21.00, racconta l’impressionante disagio della coppia di oggi nel rapportarsi con un dolore segreto. La mancanza di comunicazione tra uomo e donna spesso logora i legami creando infelicità tra le mura domestiche. La determinazione nel cercare un rapporto liberatorio porterà ad un traguardo… quello dell’amore lontano da ogni violenza che spesso riguarda le donne, i bambini, gli anziani.

Un messaggio importante di condivisione e speranza. Sul palco il maestri di muisca Giampaolo Benvenuti, il vantante Marco Trentadue, la ballerina Arianna Bicchi (Cnb), il docente Danilo Bughetti, e gli attori Giuliana Salce, Stefano Sebastiano, Ferruccio Fumaselli. L’evento si svolge in collaborazione con Homar Iafisco, Arianna Visca e Alyssa Piacentini, Anna Iannone, Francesca G.P. per una serata di riflessioni e sentimenti