IL COMUNE COMUNICA – Stati generali della Rigenerazione urbana: domani alla scuola Duse il quinto incontro tematico su “Economie urbane. Flussi e dinamiche di trasformazione territoriale”

Roma, 28 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 28 April 2025 STATI GENERALI DELLA RIGENERAZIONE URBANA

DOMANI ALLA SCUOLA DUSE IL QUINTO INCONTRO TEMATICO

SU “ECONOMIE URBANE. FLUSSI E DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE TERRITORIALE”Si terrà domani, martedì 29 aprile, alle ore 16.30, nell’auditorium della scuola Eleonora Duse, in strada San Girolamo 38, a San Girolamo, nel territorio del Municipio III, il quinto incontro tematico degli Stati generali della rigenerazione urbana, il percorso di partecipazione civica voluto dall’amministrazione comunale per rilanciare il dibattito pubblico sulla trasformazione della città e costruire una visione condivisa del suo futuro. L’incontro verterà su “Economie urbane – Flussi e dinamiche di trasformazione territoriale”.

Il programma dei lavori prevede, in apertura, i saluti di Gerardo Marchitelli – dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Duse, quindi gli interventi della vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana e dell’assessore comunale allo Sviluppo locale e alla blue Economy. A seguire sono previsti i contributi di Giulio Albano, dottorando in Economia e Finanza delle pubbliche amministrazioni e di Gianfranco Viesti, docente di Economia dell’Università degli Studi di Bar Aldo Moro. A moderare l’incontro sarà l’architetto Alessandro Cariello, componente dello staff del sindaco.

Il dibattito successivo, al quale sarà possibile intervenire compilando il form online disponibile a questo link o prenotandosi all’arrivo in sala, verterà su alcuni temi centrali per l’economia urbana:

Quale legame intercorre fra economia e trasformazioni urbane?

In che modo le attività economiche possono favorire la rigenerazione dei quartieri e viceversa?

Che ruolo possono avere le attività commerciali nell’attivazione dello spazio pubblico?