CS: Straferrara 2025 un percorso di persone ed emozioni

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 28 April 2025 StraFerrara 2025: Ferrara ti Aspetta per Correre e Camminare Insieme!

Preparati per una mattinata di sport, divertimento e condivisione! L’11 maggio torna StraFerrara, la corsa e camminata non competitiva che permette di far vivere la città in modo attivo e originale, scoprendo i suoi angoli più belli. StraFerrara arrivata alla sua quarta edizione con i suoi due percorsi da 6 km e 13 km per accontentare proprio tutti: runner, camminatori, famiglie, bambini, anziani, persone con disabilità e persino i nostri amici a quattro zampe!

StraFerrara è “un percorso per stare bene insieme, per sorridere, per ritrovarsi… e per fare del bene. Come sottolinea Alessandro di Avis Ferrara partner importante di Straferrara, Ogni passo racconta una storia. Ogni corsa è un messaggio di speranza. Il legame StraFerrara e Avis è simbolo di salute e di impegno verso sé stessi e gli altri; entrambi promuovono uno stile di vita sano; entrambi rafforzano il senso civico; entrambi sviluppano l’appartenenza alla comunità.”

StraFerrara non sarebbe la stessa senza l’entusiasmo e il sostegno di chi crede nei suoi valori. Abbiamo chiesto alle persone che ci aiutano a realizzare questo evento cosa significa per loro farne parte, ed ecco le loro risposte, un coro di impegno e passione per la comunità e il benessere.

Per MonkIT, come spiega Andrea, la partecipazione a StraFerrara va oltre il semplice supporto: “È un modo concreto per unire il nostro lavoro ai valori che ci guidano: benessere, team e impegno sociale. Sostenere un evento sportivo locale come questo fa bene a tutti, dentro e fuori l’azienda, e rafforza il nostro legame con Ferrara, una città che amiamo e vogliamo vedere sempre più vivace e attrattiva. In MonkIT ci impegniamo a dare il massimo ai nostri clienti con la nostra competenza IT, e crediamo che sostenere iniziative come StraFerrara sia un altro modo per dare valore al territorio in cui operiamo.”

La Lega del Cane, attraverso le parole di Carolina, sottolinea la condivisione di valori profondi: “StraFerrara ci piace perché chi partecipa ha a cuore lo sport, l’umanità e la solidarietà, proprio come noi. Questa giornata è un’occasione fantastica per incontrare persone che amano gli animali e vogliono aiutarci a proteggerli da abbandoni e maltrattamenti. StraFerrara è un modo per camminare insieme verso un futuro migliore, condividendo valori importanti che vanno oltre la semplice corsa.”

Infine, Max di KING evidenzia lo spirito attivo e comunitario dell’evento: “KING crede nello sport come motore di energia positiva e di comunità. StraFerrara è l’evento perfetto per noi perché celebra la voglia di muoversi insieme e di condividere un’esperienza positiva, valori che condividiamo nel nostro lavoro ogni giorno. Siamo orgogliosi di sostenere una manifestazione che unisce tutti, proprio come facciamo noi nel nostro team.”

Anche l’Autosalone Cavour, con le parole di Enrico, esprime il suo sostegno: “Siamo felici e orgogliosi di essere partner di questa manifestazione che esprime valori in cui ci riconosciamo pienamente: attività fisica, condivisione e senso di comunità. È una giornata speciale, all’insegna del divertimento, dove non conta arrivare primi ma semplicemente partecipare. Una festa in cui la competizione lascia spazio al piacere di stare insieme, e in cui il tempo sembra rallentare, permettendoci di alzare lo sguardo e ammirare gli angoli più belli di Ferrara. Da sempre ci impegniamo a essere un punto di riferimento per la mobilità su quattro ruote… ma per un giorno, camminiamo tutti insieme.”

Per Samantha di Unoenergy, sostenere la StraFerrara significa condividere una visione di partecipazione e vicinanza alla comunità. Lo sport genera energia positiva, attiva le comunità e promuove relazioni basate sul rispetto.

Queste voci appassionate testimoniano come StraFerrara trascenda la semplice manifestazione sportiva: è un’opportunità corale per la comunità ferrarese di unirsi, condividere valori di benessere e solidarietà, e contribuire attivamente alla vitalità del proprio territorio.

StraFerrara utilizza lo sport come potente veicolo per riconoscere e celebrare l’identità di un vivere sano e partecipativo.

Davide Tenan

