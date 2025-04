CS LAVORO- CONVEGNO FDI AD ORTONA (CH) , 30 APRILE, LA NOTA + LOCANDINA

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 28 April 2025 COMUNICATO STAMPA

FDI, “Lavoro, facciamo parlare i numeri”

Convegno ad Ortona (Ch) il 30 aprile

“Il lavoro non è uno slogan: a due anni e mezzo di governo Meloni, Fratelli

d’Italia porta sul territorio i risultati concreti ottenuti in termini di

occupazione. Domenica 30 aprile, alle ore 10:30, nella sala Eden in Corso

Garibaldi 1 a Ortona, si terrà un’iniziativa aperta al pubblico per

illustrare i traguardi raggiunti”. Lo annuncia il coordinatore provinciale

di Chieti, Antonio Tavani. Interverranno, tra gli altri, il senatore

Etelwardo Sigismondi, l’assessore regionale Tiziana Magnacca e gli

esponenti delle associazioni di categoria e delle sigle sindacali. “Ecco

alcuni dati significativi – afferma Tavani – oltre un milione di nuovi

contratti a tempo indeterminato, un record di occupazione con oltre 24,3

milioni di persone che lavorano e un tasso di occupazione al 63%, il più

alto di sempre. Inoltre, il primo governo guidato da una donna ha raggiunto

il tasso di occupazione femminile più elevato della storia, con 10 milioni