Bullismo e cyberbullismo, Pacifico: parte oggi nelle scuole il monitoraggio.

già Senatrice della Repubblica, Segretario di Schengen, Presidente UIP Italia-Tunisia e componente commissione Esteri.

Comunicato Stampa: parte oggi nelle scuole il monitoraggio sul bullismo.

28 aprile 2025

Con il registro ufficiale 1119 del 18 aprile c.a. si invitano i DS a rilevare i dati relativi ai casi di bullismo nelle scuole secondo le seguenti disposizioni del ministro Valditara:

“Anno scolastico 2024/2025. Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo

nelle Istituzioni scolastiche – Avvio quarta edizione Piattaforma ELISA.

Prima rilevazione: studenti e studentesse delle scuole secondarie di II grado.

Seconda rilevazione: docenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado.

A seguito dell’adozione della legge 17 maggio 2024, n. 70, recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”, la legge 29

maggio 2017, n. 71, ha ampliato il proprio ambito di intervento, includendo – oltre al contrasto del cyberbullismo – anche i fenomeni riconducibili al bullismo.

La norma individua nuovi

strumenti volti a rafforzare le azioni di prevenzione, rivolte sia ai minori in posizione di vittima, sia a quelli in posizione di responsabili, con l’obiettivo di promuovere iniziative a carattere

educativo e formativo.

In particolare, l’articolo 4 della legge così modificata, riguardante le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico, stabilisce – ai sensi dei commi 2-bis e 3 –

che ogni Istituzione scolastica:

– adotti, nell’ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento,

un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del

cyberbullismo e istituisca un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore (comma 2-bis).

A sostegno delle Istituzioni scolastiche, questo Ministero ha attivato, già dal 2018 (nota prot. n. 4146 dell’8 ottobre 2018), in collaborazione con l’Università di Firenze, la Piattaforma ELISA (www.piattaformaelisa.it), prevedendo due azioni specifiche:

• Azione 1: Monitoraggio dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, per

studenti e per docenti, attivo a partire dall’a.s. 2020/2021 (nota prot. n. 774 del 23

marzo 2021);

• Azione 2: Formazione in modalità e-learning, operativa dal 2018 (nota prot. n.

4146 dell’8 ottobre 2018”.

A partire dal 28 aprile e fino al 17 luglio saranno coinvolti studenti e studentesse, professori e professoresse garantendo al monitoraggio almeno 80 partecipanti tra la prima componente e 10 tra la seconda, altrimenti i dati non saranno rilevati ma cancellati. Si rimane in attesa dei risultati e soprattutto delle scuole che responsabilmente e scrupolosamente collaboreranno al fine di arginare questa grave piaga sociale.

Lo dichiara l'Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.