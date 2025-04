(ARC) Disabilit:Riccardi, serie tv STRAordenari aiuta cambiamento culturale

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

Mon 28 April 2025 L'assessore alla presentazione della produzione televisiva in

lingua friulana che sar? trasmessa dalla Rai

Udine, 28 apr – “Grazie per questo importante lavoro, con

l’auspicio che possa proseguire e che sempre pi? persone trovino

il coraggio di raccontare la propria storia. Avremo davvero vinto

quando potremo affermare che, nella disabilit?, il concetto di

straordinariet? non esiste pi?”.

Lo ha dichiarato oggi a Udine l’assessore regionale alla Salute,

Riccardo Riccardi, intervenendo alla presentazione della serie

televisiva in friulano ‘STRAordenari’, prodotta da Agherose con

il sostegno del Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia

e dell’Agenzia regionale per la lingua friulana (Arlef). La

serie, che racconta la disabilit? e contribuisce ad abbattere gli

stereotipi, andr? in onda su Rai 3 bis (canale 810) a partire dal

6 maggio.

Come ha evidenziato Riccardi, la disabilit? ? una condizione che

ogni persona vive in modo diverso, rappresentando una forma di

cronicit? che accompagna l’individuo per tutta la vita. In tale

contesto, la cronicit? si configura come un problema di salute

che non pu? essere risolto semplicemente attraverso il ricovero

ospedaliero, se non in particolari momenti critici.

“La gestione delle cronicit? – ha proseguito Riccardi – ? oggi un

tema centrale nella programmazione delle risorse destinate alla

salute. ? fondamentale offrire risposte che puntino

all’inclusione, poich? la domanda di salute ? sempre pi?

caratterizzata da elementi cronici e, in una certa misura,

ciascuno di noi porta con s? una forma di fragilit?. Il grande

valore di questa iniziativa sta proprio nell’aver posto l’accento

sulla necessit? di dedicare attenzione alle cronicit?: una

risposta esclusivamente sanitaria risulta infatti insufficiente”.

L’assessore ha poi rivolto un ringraziamento speciale ai

protagonisti della serie e alle loro famiglie, “perch? raccontare

la propria storia non ? mai semplice”.

“Se pensiamo a come venivano affrontate queste tematiche

trent’anni fa – ha concluso Riccardi – possiamo riconoscere che

sono stati compiuti molti passi avanti, ma resta ancora molta

strada da percorrere”.

