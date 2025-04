(ACON) SALUTE. HONSELL (OPEN): FUTURO SANIT NON SI COSTRUISCE CON I SILENZI

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

hanno manifestato contro le scelte dell’assessore alla Sanit?,

Riccardo Riccardi, di esternalizzare reparti all’ospedale di

Tolmezzo. A pi? riprese hanno chiesto a Riccardi di poterlo

incontrare. Riccardi ? rimasto asserragliato nella sede della

Comunit? Montana”.

Lo scrive in una nota Furio Honsell, consigliere regionale di

Open Sinistra Fvg.

“Fino a quando Riccardi non si confronta con chiarezza con i

cittadini sulle sue scelte che non garantiscono equit? di

servizi, i problemi non potranno che aggravarsi. La sanit?

pubblica si costruisce sul campo e non con i silenzi e i

comunicati”, conclude Honsell.

