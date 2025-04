(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*RAMELLI**, DE CORATO (FDI): «INIZIATIVE A MILANO PER IL 50ESIMO

DELL’UCCISIONE».*

Milano, 27 Aprile 2025* – *«Domani mattina alle ore 10:30 parteciperò a

Sesto San Giovanni alla cerimonia di intitolazione di Largo Ramelli e

Pedenovi che si terrà tra le vie F. Cavallotti e Cadorna e, alle ore 12,

parteciperò all’inaugurazione del Monumento a Sergio Ramelli nel Comune di

Novate Milanese in via Repubblica angolo via Piave. Alle 18, poi, sarò

presente al convegno “Le idee hanno bisogno di coraggio” che si terrà

presso l’Auditorium Testori in piazza Città di Lombardia. Martedì 29

aprile, poi, alle ore 10 mi recherò a Trezzano sul Naviglio dove verrà

inaugurata la via Sergio Ramelli, attualmente denominata via Curiel. Lo

stesso giorno, poi, parteciperò alle consuete cerimonie Istituzionali

presso i Giardini Ramelli di via Bronzino alle ore 15 e in viale Lombardia

66 alle ore 15:40. Alle ore 17:30, poi, parteciperò all’intitolazione di

Piazza Sergio Ramelli a Cinisello Balsamo ed infine mi recherò, alle ore

18:30, alla consueta messa presso la Basilica dei Santi Nereo e Achilleo in

viale Argonne 56 a Milano. Quest’anno, infatti, ricorre il cinquantesimo

anniversario dell’assassinio di Sergio Ramelli, un eroe ed un uomo simbolo

per tutti noi della Destra, ed il quarantanovesimo anniversario

dell’assassinio di Enrico Pedenovi. Quest’ultimo è stato un uomo eletto

nelle Istituzioni ed era un moderato, oltre che una persona perbene.

Sergio, invece, non solo lo conoscevo perché entrambi in quei tempi

facevamo parte del Fronte della Gioventù, di cui io ne diventai Segretario

al posto del mio predecessore che fu proposto per il confino di Polizia a

Acquaviva Platani in provincia di Caltanissetta, ma anche perché

frequentavo la famiglia ed avevo ottimi rapporti con il suo papà, la sua

mamma e sua sorella».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di

Centrodestra milanesi,* Riccardo De Corato.*