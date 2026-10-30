Nasce il progetto di marketing territoriale “Lupa Farnesiana”. Tre proposte per scegliere insieme il logo del quartiere

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - Gentili Colleghi,
in allegato il materiale relativo al nuovo progetto di marketing
territoriale "Lupa Farnesiana", presentato questa mattina in conferenza
Bonoli e a Carlotta Lertua in rappresentanza di Cna. Per Iscom Group, cui è
affidato il coordinamento dell'iniziativa, è intervenuta Anna Lusa,
accompagnata dalla referente di progetto Serena Rossi.
Oltre al comunicato stampa, trovate i tre loghi e la cartolina che sarà
distribuita agli esercenti della zona, tramite la quale si potrà votare la
propria proposta preferita.