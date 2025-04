Ulisse e Penelope – una Odissea per due – domenica 27 aprile – saletta Franco Punzi

(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 [image: image.png]

*”ULISSE E PENELOPE – UNA ODISSEA PER DUE” **Il monologo di Giuse Alemanno

affidato alla intensa interpretazione di Gabriella Perrini*

*Teatro Nuovo – saletta “Franco Punzi” – domenica 27 aprile – ore 18.30*

*Un’Odissea “al femminile”*, un *viaggio suggestivo e affascinante

attraverso il grande poema omerico* in una *rilettura originale dello

scrittore, autore e attore Giuse Alemanno*, affidata alla *intensa

interpretazione della bravissima attrice Gabriella Perrini*.

E’ quanto proporrà “*Ulisse e Penelope – una Odissea per due*”, in

scena *domenica

27 aprile (alle 18.30)* nell’accogliente cornice della *saletta “Franco

Punzi”* del *Teatro Nuovo.*

Ad introdurre la serata, gli *interventi del prof. Antonio Scialpi e del

prof. Carlo Dilonardo*. A portare i *saluti* del Teatro Nuovo, la *direttrice

artistica, avv. Rosanna Pantone*. *Interviene l’autore, Giuse

Alemanno.* *Conduce

il giornalista Eugenio Caliandro.*

“*Nell’Odissea, accanto a Ulisse ci sono altri mondi, generati dall’energia

femminile* – evidenzia l’autore, *Giuse Alemanno* *- Calipso, Circe,

Nausicaa, Penelope: eroine del proprio viaggio letterario da millenni,

queste creature dai molti volti ispirano il cammino anche del tempo

presente*”.

*TEATRO NUOVO* Martina Franca

via Fanelli 25/31 – Martina Franca (Ta)

http://www.teatronuovomartinafranca.it