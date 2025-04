Domenica 27 aprile tornano i concerti al MArTA

(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 NOTA STAMPA

“Un anno di concerti al MArTA”

Domenica 27 aprile “Penelope” e l’Alma Latina

Domenica 27 aprile il Museo archeologico nazionale di Taranto torna ad ospitare la rassegna “Un anno di concerti al

MArTA” voluta dallo stesso museo tarantino, in collaborazione con l’associazione “Le Corti di Taras” e L.A. Chorus.

Nella matinèe si alternano musica ed archeologia in un connubio già ben sperimentato e che registra di volta in volta

il sold out per tutti gli appuntamenti in cartellone.

Questa volta la proposta culturale è interamente dedicata alla mostra internazionale “Penelope”, mentre quella

musicale si chiama Alma Latina, un quintetto che da Astor Piazzolla a Richiard Galliano, passando da Paco de Lucia a

Rosita Melo, promette un viaggio tra tradizione e innovazione all’insegna della musica latina.

Alma Latina – Un cuore, mille culture, un solo ritmo è portato in scena da Salvatore Cella ( fisarmonica e

bandoneon), Dino Rigillo (chitarra), Bruno Pace (contrabbasso), Enzo Izzi (tastiere) e Luciano Brancati (percussioni)

Il progetto è un incontro tra culture, stili e tradizioni, un’esperienza che celebra la bellezza della musica come

linguaggio universale. Gli arrangiamenti originali di AlmaLatina esaltano la ricchezza delle influenze latine e

contemporanee, creando un equilibrio perfetto tra passato e presente, tradizione e innovazione.

Prima del concerto si svolgerà la visita guidata della durata di un’ora attraverso dipinti, sculture, rilievi, incunaboli,

stampe e testimonianze provenienti da numerosi musei italiani ed esteri che, dialogando con oltre venti reperti del

MArTA, restituiscono gli aspetti salienti della figura di Penelope e della sua fortuna nel tempo.

Penelope è a cura di a cura di Alessandra Sarchi e Claudio Franzoni. Realizzazione Electa.

La visita al MArTA, il concerto e l’aperitivo hanno un costo di 10 euro.

I biglietti per partecipare alla matinèe di domenica 27 aprile, sono acquistabili sulla piattaforma http://www.vivaticket.com

o nella sede de Le Corti di Taras in via Giovinazzi, 28 (dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle

20.00.

Ingresso visita guidata alle ore 10.00. Accesso al concerto alle ore 11.00.

Taranto, 24 aprile 2025

UFFICIO STAMPA

Museo Archeologico Nazionale Taranto

Maristella Bagiolini