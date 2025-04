SOSTITUISCE PRECEDENTE – COLDIRETTI L’AQUILA CHIEDE CALAMITA’ PER LA GRANDINE

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

L’AQUILA, GRANDINE DISTRUGGE I CAMPI DI CIPOLLE

COLDIRETTI CHIEDE STATO DI CALAMITA’, A RISCHIO ANCHE LE CAROTE

Coldiretti L’Aquila, dopo aver incontrato i soci marsicani, chiede lo stato di calamità per la violenta grandinata che ha colpito intorno alle 14 di oggi il Fucino, ed in particolare i Comuni di San Benedetto Dei Marsi, Cerchio e Pescina. I danni registrati riguardano i campi di cipolle, letteralmente distrutte, mentre c’è grande preoccupazione i campi seminati a carote, il cui raccolto potrebbe essere compromesso. Coldiretti L’Aquila ricorda che “anche nella provincia aquilana il moltiplicarsi di eventi estremi sta determinando, con il passare del tempo, una evidente tendenza alla tropicalizzazione con una più elevata frequenza di precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal caldo al maltempo con effetti devastanti sui raccolti”.

“L’agricoltura – sostiene il presidente di Coldiretti L’Aquila Alfonso Raffaele – è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici ma è anche il settore più impegnato per contrastarli. E’ necessario – aggiunge il presidente – fare una profonda riflessione sull’importanza dell’assicurazione della produzione agricola, che potrebbe comunque contenere i danni del maltempo. Servono inoltre investimenti per la manutenzione, risparmio, recupero e regimazione delle acque con un sistema diffuso di piccoli invasi che possano raccogliere l’acqua in eccesso per poi distribuirla nel momento del bisogno accumulare l’acqua quando è in eccesso e saperla contingentare per i momenti di siccità. Chiediamo lo stato di calamità per i comuni colpiti ricordando che l’orticoltura marsicana è un punto di riferimento per tutta l’economia regionale”.

