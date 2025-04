La Fsp Polizia di Stato si congratula con Daniele Gualtieri, riconfermato Segretario Generale della Cisl Magna Grecia – COMUNICATO STAMPA DEL 23.04.25

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

COMUNICATO STAMPA – 23 APRILE 2025

Oggetto: La Fsp Polizia di Stato si congratula con Daniele Gualtieri,

riconfermato Segretario Generale della Cisl Magna Grecia

“La Segreteria Provinciale della Fsp Polizia di Stato di Catanzaro – si

legge in una nota – esprime le più sincere congratulazioni a Daniele

Gualtieri per la sua riconferma alla guida della CISL Magna Grecia. Una

nomina che premia il costante impegno e la visione concreta di un dirigente

sindacale da sempre attento ai bisogni reali del territorio e dei

lavoratori.”

“Condividiamo pienamente – prosegue la nota – l’analisi politica e

sindacale espressa nella sua relazione congressuale, in cui viene rivolto

un forte appello alla politica affinché si assuma responsabilità concrete,

abbandonando la logica dell’emergenza e restituendo centralità alla

progettualità e allo sviluppo sostenibile del territorio.”

“La Fsp Polizia di Stato – sottolinea la Segreteria – si riconosce

pienamente nella scelta di indicare la sicurezza e la legalità come

pilastri fondamentali per il rilancio del Sud. La sicurezza non può essere

percepita come un elemento accessorio, ma deve essere considerata

un’infrastruttura strategica per attrarre investimenti, garantire diritti e

tutelare le fasce più fragili della società.”

“Altrettanto centrale – si evidenzia – è il richiamo alla sanità pubblica e

alla scuola, non solo come servizi primari, ma come strumenti

indispensabili per la formazione delle nuove generazioni, per costruire

cittadinanza attiva, lavoro di qualità e un nuovo patto sociale fondato su

etica, legalità e inclusione.”

“In questa visione condivisa – conclude la Segreteria della Fsp Polizia di

Stato – rinnoviamo il nostro impegno al dialogo costante con le

organizzazioni sindacali, le istituzioni e le realtà del territorio. Solo

un fronte comune potrà assicurare alla Calabria una prospettiva di

crescita, sviluppo e dignità per chi ogni giorno la vive e la serve.”

