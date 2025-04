IN LIBRERIA PER MURSIA “L’ALTRA GUERRA” DI RAFFAELLA CARGNELUTTI

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 IN LIBRERIA PER MURSIA

“L’ALTRA GUERRA”

RAFFAELLA CARGNELUTTI

UN ROMNAZO POTENTE, TRATTO DA UNA STORIA VERA, CHE DÀ VOCE ALLA RESISTENZA DELLE DONNE

In libreria per Mursia “L’altra guerra” (pagg. 264, Euro 17,00), il romanzo storico di Raffaella Cargnelutti che illumina uno degli aspetti meno raccontati della Seconda Guerra Mondiale: il coraggio e la forza delle donne nel contesto della Resistenza.

Friuli, 1944. Dora ha vent’anni e una vita che la guerra ha stravolto: il suo paese è occupato dai tedeschi, attraversato dai partigiani, soffocato dalla paura. Nell’albergo di famiglia, dove il vino scalda gli animi e le parole si fanno pericolose, Dora osserva in silenzio, cercando di capire da che parte stare, quando ogni scelta può essere fatale. Tra la violenza degli occupanti – che tra tedeschi, russi e caucasici mutano con il mutare delle sorti del conflitto – e il coraggio di chi resiste, Dora scoprirà che la guerra non è solo al fronte, ma dentro ogni casa ed è affare anche da donne: suo, di sua madre Rita, della cugina Miriam, della nonna Margherita e della sfollata triestina Virginia. Un romanzo tratto da una storia vera che mostra il volto meno conosciuto della Resistenza: le storie di chi, pur senza imbracciare le armi, combatte per salvare princìpi di convivenza, umanità e libertà. Un coro di voci messe a tacere che ora parlano e raccontano.

Tratto da una storia vera, liberamente ispirato al diario Un anno di guerra: vita coi cosacchi di Norina Canciani, il romanzo offre uno spaccato toccante e autentico della Carnia durante il conflitto. Attraverso un coro di voci femminili, l’autrice esplora con sensibilità e profondità la dimensione quotidiana della guerra e mettendo in evidenza la resilienza delle donne mostra il volto meno conosciuto della Resistenza: le storie di chi, pur senza imbracciare le armi, combatte per salvare princìpi di convivenza, umanità e libertà. Un coro di voci messe a tacere che ora parlano e raccontano.

“Quando ho letto il diario di Norina Canciani, ho percepito la forza di una giovane donna che affrontava orrori indicibili con una sincerità disarmante. Ho sentito il bisogno di dare nuova vita a quella testimonianza, ampliandola e arricchendola per offrire una visione completa del ruolo delle donne durante la guerra e cambiando ovviamente i nomi delle persone coinvolte. L’altra guerra è la storia di chi ha resistito non solo al nemico, ma anche al silenzio imposto, riaffermando il valore della memoria e della dignità umana.”, dichiara Raffaella Cargnelutti.

Con uno stile appassionante e una narrazione coinvolgente, “L’altra guerra” ci ricorda che la storia non si combatte solo sul fronte, ma anche nelle case, nei cuori e nelle scelte quotidiane.

Raffaella Cargnelutti (Tolmezzo, 1957) è critica e storica dell’arte. Ha esordito con Il ritratto di Maria. Saga di una famiglia carnica al tempo dei cramars (2010) e ha poi pubblicato, tra gli altri libri, le biografie romanzate dei pittori Gianfrancesco da Tolmezzo e Giovanni Antonio de’ Sacchis, detto il Pordenone. Con il romanzo inedito Di cera e di vento è stata finalista nel 2020 al Premio letterario RTL 102.5 – Mursia Romanzo Italiano. Del 2020 è La valle dei Ros e del 2021 Le spiritate di Verzegnis.

Per informazioni:

In allegato:

Copertina in jpg del libro