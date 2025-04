(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

Due anni di Mercato dell’Arco Etrusco: agricoltura, comunità e rigenerazione urbana nel cuore di Perugia

CIA Umbria celebra il secondo anniversario del mercato settimanale in Piazza Puletti, presidio sociale e laboratorio a cielo aperto di sostenibilità e partecipazione

Perugia – Compie due anni il Mercato dell’Arco Etrusco nel centro storico di Perugia di CIA Agricoltori Italiani dell’Umbria, il mercato agricolo non convenzionale che ogni venerdì anima Piazza Puletti, nel cuore del quartiere di Borgo d’Oro, a pochi passi dall’Università per Stranieri e dall’Università degli Studi di Perugia.

Nato con l’obiettivo di valorizzare la filiera corta e promuovere un’agricoltura etica e sostenibile, il Mercato si è trasformato in un vero e proprio presidio urbano: uno spazio di relazione, ascolto e racconto, dove i produttori incontrano i cittadini, illustrano i metodi di coltivazione, e offrono prodotti locali di qualità, a chilometro zero.