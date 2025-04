CS: Mondial Tornianti in Tour | CUTROFIANO, 2-3 maggio 2025

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 MONDIALTORNIANTI IN TOUR – CUTROFIANO

PROGRAMMA

VENERDI 2 Maggio 2025

13:00 – 15:00: Registrazione e Accoglienza

I partecipanti si registrano e ricevono il materiale informativo (programma, gadgets, mappa dell’evento ed altre informazioni).

Breve sessione di introduzione al concorso e alle sue modalità.

15:00 – 16:00 Cerimonia di Apertura

Benvenuto ufficiale con discorsi delle autorità, degli sponsor e degli organizzatori.

Presentazione dell’evento, dei temi e dei partecipanti.

Breve performance musicale dal vivo per iniziare l’evento con energia.

16:00 – 19:00 Campionato Mondiale Esteta Maestri

I concorrenti partono da 6 kg di argilla e hanno 20 minuti per foggiare un manufatto al tornio, con dimensioni massime di 40 cm in altezza e 30 cm in diametro, o viceversa.Successivamente, hanno altri 20 minuti per aggiungere dettagli estetici all’opera. Le opere vengono giudicate su criteri estetici, tecnici e artistici.

Artisti rinomati mostrano le tecniche avanzate di lavorazione della ceramica, come tornitura, modellatura.

Queste dimostrazioni, ove possibile, sono interattive, permettendo al pubblico di interagire con i maestri ceramisti.

20:00 – 21:00 Performance speciale di tornianti bendati

La manifestazione dedicata a Mario Paci, Torniante vicentino che a seguito di una malattia diventò cieco, ma continuò a fare il Torniante fino alla sua morte.In questa manifestazione i concorrenti, vengono bendati, e con i soli aiuti, del tatto delle mani e della creazione immaginativa, dopo aver tastato un pezzo nascosto in una scatola, devono riprodurre al tornio, una copia più fedele possibile all’originale, con un tempo max di 20 minuti.

Performance speciale fuori gara, in collaborazione con SPONSOR.

Durante questa fase, il pubblico ha la possibilità di osservare i partecipanti al lavoro, comprendendo i processi tecnici dietro le opere.

21:00 – 24:00: Cena del Torniante e Networking

Cena informale con piatti locali e prodotti ceramici. Un’opportunità per i partecipanti, gli organizzatori e gli sponsor di socializzare.

SABATO – 3 Maggio 2025

10:00 – 12:30 Campionato Mondiale Tecnico Maestri Uomini/Donne

I concorrenti realizzano, in due prove, un cilindro il più alto possibile e una ciotola la più larga possibile, partendo da un peso d’argilla sorteggiato tra 6 kg, 7 kg e 8 kg. Le eliminatorie prevedono 20 minuti per il cilindro (con un diametro minimo di 16 cm) e 20 minuti per la ciotola (con una base non superiore al diametro della girella).I sei finalisti, sia uomini che donne, si sfidano in due prove: cilindro e ciotola. Hanno 30 minuti per ciascuna prova.

13:00 – 17:00: Pausa Pranzo

18:00 – 20:00: Finali del Concorso

I sei finalisti, sia uomini che donne, si sfidano in due prove: cilindro e ciotola. Hanno 30 minuti per ciascuna prova.

20:00 – 23:00: Cerimonia di Premiazione e Chiusura dell’evento