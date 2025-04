CS AGRICOLTURA, LA NOTA DI VERRECCHIA ( FDI)

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 COMUNICATO STAMPA

Agricoltura, Verrecchia (FdI): “Subito accertamento danni e stato di

calamità per le colture colpite”

“Mi unisco con convinzione alla richiesta avanzata da Coldiretti L’Aquila

per l’accertamento dei danni subiti dalle colture nei comuni di Cerchio,

Pescina, San Benedetto dei Marsi e Trasacco, a seguito dei gravi fenomeni

atmosferici che hanno compromesso gran parte dei raccolti. È fondamentale

che l’assessore regionale all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, avvii

immediatamente le verifiche necessarie per quantificare i danni e procedere

con l’iter per il riconoscimento dello stato di calamità. Gli agricoltori

di queste aree, già messi a dura prova da sfide economiche e climatiche,

non possono essere lasciati soli di fronte a questa ennesima emergenza.

Come capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, ribadisco il

mio impegno a sostenere ogni azione utile per tutelare il lavoro e il

futuro delle nostre comunità agricole, che rappresentano un pilastro

fondamentale dell’economia e dell’identità del nostro territorio. Aggiungo

che, dinanzi a questi fenomeni estremi improvvisi, occorre accelerare il

processo di definizione e progettazione dei bacini di accumulo per

conservare le risorse idriche che, al momento, non riusciamo a conservare

per i momenti siccitosi.”

Pescara, 23 aprile 2025

