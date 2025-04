(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicato del 23/04/2025, ore 20:30

Nota ai media!

————–

Link video (Consiglio provinciale di Bolzano/GNews): https://we.tl/t-R91kg6kOv0

Consiglio

Commissione speciale: parere favorevole alla riforma dello Statuto

**Parere favorevole con 28 sì, 6 no e 1 astensione al disegno di legge costituzionale “Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol”.**

Riunita sotto la presidenza di Harald Stauder, la ha esaminato oggi, al fine di rilasciare un parere ai sensi dell’articolo 103, comma 3, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, il “Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol”, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 aprile scorso, dando a esso parere favorevole con 28 sì (SVP, Partito Democratico, Gruppo verde, Forza Italia-Uniti per l’Alto Adige, Wir Südtiroler, La Civica, Team K, Die Freiheitlichen, Fratelli d’Italia, Für Südtirol mit Widmann), 6 no (Süd-Tiroler Freiheit, JWA Wirth Anderlan e Vita) e 1 astensione (Freie Fraktion).

“Si è trattato”, riferisce il pres. Stauder, “di una discussione molto positiva, mantenuta su un livello di concretezza politica. Gli obiettivi del disegno di legge sono stati sostenuti e condivisi, anche se in alcuni aspetti le opinioni erano differenti. La direzione di base che porta avanti avanti questa riforma dell’Autonomia ha trovato grande consenso”.

Della commissione speciale fanno parte tutti i capigruppo e le capogruppo o loro delegati/e, ciascuno dei quali dispone di un numero di voti pari a quello dei/lle componenti del proprio gruppo consiliare (voto ponderato).

**MC**

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/commissione-speciale-parere-favorevole-alla-riforma-dello-statuto)

– [Download «»]()

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Sito web:[ www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)

Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei registrato all Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

[Apri nel browser](https://egjaabf.r.af.d.sendibt2.com/tr/mr/wuT7j5bnflSNnCpHwpH4sLqsy9t9a43YWxb0JGS4GNMOmDd9H7xngUJ8_CFHub34aRV4onQkzPiSJzLQbTM66jA6dgCSzl3pN72p0XsTszdccGcqaKoG-QLoywbpEJc1flpnkFKG6ldGFW90bt4Wl6Vp_BIOM-XNey9FZeQGXT1WCDdzY9SivegOiuGfnzPCxW976QCXg-WBvGpsd-6sEU2ZjXhq4UmlljDe1tOdF_UFTy0) | [Annullare l’iscrizione](https://egjaabf.r.af.d.sendibt2.com/tr/un/ofZ4ZDaTkpdvf5ua2IwScDokYcWMqQMRnY77rRNHSAEA0YzBuROplddeYM2MX2e7i3cHSrSSO6GTfO0Cz9gzhjpv3wUNz1fROXaTiqRikrYwvr35JlEnKCaT9j7trcdWSMfArm59exI7obhU3hsVmoOJ3ssivKTrKFc0itm7Vz9GZ0kOet5s3F8lqGljY93ptmXeQpJ7Z9fF7kBMbVZTPfRBtk5BG3OCdL47Epsb09Q7eqbZir1mzpuyJ6IpgH_zW2e-hPY_6PbJNcU)

Hai domande o commenti? Si prega di non utilizzare la funzione di risposta a questa e-mail, ma utilizzare il [modulo di contatto](https://www.consiglio-bz.org/it/contatti) per inviarci un messaggio.