(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 Cinema: Manzi (PD), da governo nessuna azione contro crisi

“Alla luce dell’appello di Pupi Avati e della proposta di legge, a prima firma Elly Schlein, per istituire un’agenzia specializzata per il cinema e l’audiovisivo, il Pd vuole sapere dal ministro Giuli quali siano le azioni concrete per far fronte alla crisi del settore e non continuare a negarla. Non si può proseguire nell’indifferenza su una situazione così drammatica”. Così la deputata Pd, Irene Manzi, capogruppo in commissione Cultura, illustrando l’interrogazione urgente al ministro Giuli durante il Question time alla Camera.

“Già da molti mesi – continua l’esponente dem – ci troviamo di fronte al grido d’allarme rivolto al governo da parte del settore cinematografico italiano. Basta leggere i dati presenti nell’indagine del movimento ‘Siamo ai titoli di coda’, che evidenziano la drammatica situazione in termini di lavoro e occupazionali. C’è una grande incertezza sulle risorse a disposizione per l’industria cinematografica e, più in generale, incertezza sul quadro normativo. Ma tutto questo sembra non importare al governo Meloni. Le risposte date finora dal ministro Giuli sono purtroppo deludenti e non efficaci”, conclude Manzi.

Roma 23/04/2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: [ http://www.deputatipd.it/ | http://www.deputatipd.it ]